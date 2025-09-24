La ciclabile di via Pertini illuminata dall’energia solare

TERMOLI. Nuova illuminazione solare lungo la ciclabile di via Pertini: sicurezza e sostenibilità al servizio della comunità

Sono stati installati questa mattina tre nuovi pali di illuminazione con pannello solare nei pressi della ciclabile di via Sandro Pertini, in direzione della Chiesa della Madonna della Vittoria. Un intervento mirato e concreto, pensato per migliorare la visibilità e la sicurezza stradale in punti strategici del percorso urbano.

Nel dettaglio: un palo è stato posizionato sull’attraversamento pedonale che collega via Pertini a via Fortore, punto di transito frequente per residenti e ciclisti.

Altri due pali sono stati collocati nei pressi dello svincolo per la Strada Provinciale 51, in direzione Petacciato, zona particolarmente esposta al traffico veicolare e alla scarsa illuminazione nelle ore serali.

L’intervento, seppur di piccola entità, rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sicura e sostenibile. L’adozione di sistemi fotovoltaici consente infatti di ridurre l’impatto ambientale e i costi energetici, valorizzando al contempo la rete ciclopedonale cittadina. Questa azione si inserisce in un più ampio impegno dell’amministrazione per la riqualificazione degli spazi pubblici e la promozione di soluzioni tecnologiche a basso impatto.