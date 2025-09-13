La Giornata ecologica dà frutti a Portocannone

PORTOCANNONE. La Giornata ecologica di Portocannone è stata un grande successo, come rivela il sindaco, Francesco Gallo: «Oggi la nostra comunità ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo. La Giornata Ecologica non è solo un momento di pulizia, ma un gesto di responsabilità collettiva e di amore verso il nostro territorio. Un sincero grazie va a tutte le realtà che hanno contribuito con impegno e passione:

EcoCtrl, Plastic Free, Lilt Impregico, la sempre presente Pro Loco Skanderbeg e la Rgpt sede di Portocannone, le altre associazioni locali, le maestranze comunali, coloro che hanno messo a disposizione i mezzi e i tanti volontari che hanno dedicato il loro tempo per rendere il paese più pulito e accogliente. La collaborazione di tutti è la vera forza che ci permette di raggiungere risultati concreti, continuiamo a lavorare in questa direzione e Portocannone la renderemo sempre più bella!»