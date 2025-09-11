La giornata ecologica: sabato green a Portocannone

PORTOCANNONE. Sabato prossimo è in programma la giornata ecologica a Portocannone.

«Il Comune di Portocannone invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente alla Giornata Ecologica 2025, un’iniziativa dedicata al rispetto dell’ambiente, alla cura del territorio e alla sensibilizzazione sull’importanza di mantenere pulito e ordinato il nostro paese – sottolinea il sindaco, Francesco Gallo – sarà un’occasione concreta per contribuire alla tutela dell’ambiente, rafforzare il senso civico e la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni. La giornata non vuole essere soltanto un momento di raccolta e pulizia, ma soprattutto un segnale forte: il futuro di Portocannone dipende anche dalle piccole azioni quotidiane di ciascuno di noi.

Un’occasione da non perdere, perché una Portocannone+Pulita è possibile solo con l’aiuto e la partecipazione di tutti!»

Tra i partner anche Plastic Free e Lilt.