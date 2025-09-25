«La pineta di Petacciato è un sito naturale da ‘maneggiare con cura’»

PETACCIATO. «A fine estate è assurta agli onori delle cronache locali la Pineta di Petacciato, area che, per le sue peculiarità vegetazionali e faunistiche, è stata considerata importante per la conservazione della biodiversità in Europa (Direttiva Habitat 92/43/CEE) e pertanto individuata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC IIT7228221 “Foce Trigno Marina di Petacciato”)». Così Peppo Amodeo, delegato Lipu litorale molisano.

«Sul tema hanno polemizzato tra di loro Roberto Di Pardo, ex sindaco di Petacciato e attuale consigliere regionale, e Antonio Di Pardo, ex vicesindaco e sindaco odierno, un tempo politicamente sodali- prosegue Amodeo- I due Di Pardo – che non sono parenti, nonostante il cognome – concordano nel ritenere che la pineta vada “valorizzata” e che la gestione dell’area passi dalla Regione Molise al Comune di Petacciato.

Per fare cosa?

Per Roberto Di Pardo servono «accessi ordinati, percorsi e manutenzione programmata» ; inoltre, fa sapere che «la Regione ha elaborato una norma che consentirà l’affidamento della pineta a soggetti privati, per una gestione diretta e regolamentata» .

Antonio Di Pardo vuole «ricompattare la pineta alla spiaggia» ed ha proposto in Prefettura ed alla Regione «due progetti ambientali volti a restituire decoro e funzionalità alla zona, valorizzandola come spazio naturale fruibile da cittadini e turisti».

Entrambi i Di Pardo non colgono il significato della sigla ZSC, la cui funzione è la tutela dell’ambiente naturale in quanto tale, in un contesto circostante decisamente antropizzato.

Nella pineta e nell’antistante spiaggia hanno il loro rifugio e speranza di sopravvivenza specie animali che necessitano di particolare protezione: tra i rettili, la tartaruga marina, la Testuggine palustre e la Testuggine di Hermann.

L’area è importante soprattutto per la sosta e la nidificazione degli uccelli, che includono ben 31 specie, tra cui la nitticora, il Tarabusino e il Fratino. Inoltre sono stati individuati 11 habitat di direttiva, che costituiscono un sistema ambientale di pregio per la costa molisana, da proteggere e gestire secondo i criteri minimi di conservazione individuati dai Piani di Gestione predisposti dalla Regione Molise.

La pineta ha significato e valore se resta il più possibile intatta e se l’uomo ne resta il più possibile alla larga, non uno “spazio naturale fruibile da cittadini e turisti” e senza “accessi ordinati, percorsi e manutenzione programmata”.

Un’area ZSC non è una villa comunale dove passeggiare, correre, far giocare bambini o cani, né allestire un picnic. Certo, sono possibili alcuni interventi minimi:

La pineta è attraversata da alcuni passaggi che conducono dalla statale 16 al mare , i quali possono essere mantenuti transitabili a piedi.

Opera meritoria è raccogliere periodicamente le immondizie, lasciate dai visitatori incivili nei pressi della pineta e sulla spiaggia.

Del tutto improponibile è, infine, l’affidamento della pineta a privati, che necessariamente cercano il profitto. A chiunque avesse intenzione di manomettere la pineta, ricordiamo che ogni intervento deve superare il filtro della VIncA (Valutazione di incidenza ambientale) e deve essere sottoposto alla conferenza di servizi decisoria, alla quale associazioni e cittadini possono presentare osservazioni.

La pineta, se “maneggiata con cura”, rappresenta un valore per l’ambiente e la biodiversità, ma anche culturale ed economico.

Petacciato non faccia l’errore di Termoli, che ha consentito la totale cementificazione del litorale nord. Dove prima c’era un sistema dunale, ora sorge uno strano quartiere, sviluppato in lunghezza e disabitato 10 mesi all’anno. Inoltre, quello che resta dell’arenile, in teoria spiaggia libera, è in gran parte irraggiungibile, perché esistono solo tre accessi al mare. Tutta l’area ha perso così anche valore economico.

Petacciato segua un’altra traiettoria. Faccia dell’area Zsc un elemento di richiamo per un turismo rispettoso dell’ambiente, che cerca luoghi naturali».