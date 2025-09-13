SAN MARTINO IN PENSILIS. Esponenti istituzionali e della Lega oggi a San Martino in Pensilis.

Un segnale concreto dell’impegno della Lega in Molise sarà il dibattito in programma alle ore 17, nella Sala Consiliare di San Martino in Pensilis (Largo Baronale, 15). Il tema centrale sarà “La politica agricola comune europea. Sfide ed opportunità in vista della riforma post 2027”, un momento di confronto con i principali protagonisti del settore agricolo e istituzionale. Tra gli intervenuti spiccano l’On. Aldo Patriciello, il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Luigi D’Eramo e il Responsabile Agricoltura della Lega Giorgio Maria Bergesio. All’evento parteciperanno inoltre rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative in Molise, come CIA, Coldiretti, Copagri e Confagricoltura, oltre all’assessore regionale Michele Marone.

L’evento è promosso in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, Filiera Agroalimentare e Cibo Molise e il Dipartimento Attività Produttive Molise.