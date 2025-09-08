La “prima estate a casa” per Tatiana e Vincenzo

TERMOLI. Mentre settembre regala gli ultimi scampoli di estate, quasi tutti i villeggianti hanno lasciato le spiagge e i borghi molisani. Non lasceranno invece il Molise i portalettere Tatiana e Vincenzo, entrambi in servizio a Termoli. Per loro questa è stata la prima estate “a casa”, dopo i primi anni in cui i dipendenti di Poste Italiane avevano iniziato il loro percorso lavorativo lontano dagli affetti e dai posti in cui sono cresciuti.

Vincenzo Orlando ha 29 anni è della vicina Lesina. In Poste è entrato nel 2021 con un contratto a tempo determinato come portalettere a Torino. «All’inizio consegnavo la posta in città e a Rivarolo Canavese – racconta – ma poi con il lavoro ho conosciuto tutto l’hinterland torinese e la provincia, fino a 1300 metri di altitudine verso la Francia».

A ottobre dell’anno scorso ha partecipato alla mobilità nazionale e a maggio di quest’anno è arrivato a Termoli, una mezz’oretta di auto dalla sua Lesina. La sua zona di competenza è il Borgo Antico, soprattutto nella parte tra il Castello Svevo e il lungomare Colombo, compresa la Rejecelle, che con i suoi 41 cm – nella parte più stretta del vicolo si raggiungono addirittura i 34 cm – è conosciuto come il vicolo più stretto d’Italia. «Non sapevo di questa curiosità prima di venire qui – spiega il portalettere – e francamente non mi aspettavo di attraversare il vicolo più stretto d’Italia! Passare in quei 34 cm di larghezza con la borsa della corrispondenza è una vera e propria impresa ma è sempre una esperienza emozionante».

Vincenzo parla anche del Borgo Antico e dei suoi abitanti. «Mi ha fatto piacere vedere che in questa parte della città, sicuramente la più caratteristica ma anche la più turistica, non ci sono soltanto ristoranti e attività ricettive ma tanti residenti che sono radicati e vivono ancora secondo le tradizioni. Conducono insomma quella “vita lenta” che è sinonimo di qualità e benessere. Per loro il portalettere è una figura di riferimento, una persona di fiducia con cui scambiare una chiacchiera. Insomma, consegnare nel borgo antico è come fare un tuffo nel passato e per concludere… bella la montagna e bello il Piemonte, ma il mare e Termoli sono un’altra storia!»

Vincenzo nella fascia pomeridiana recapita soprattutto pacchi. Terminato il giro di consegne, si dedica alle attività di chiusura del centro di distribuzione di Termoli, compresa la chiusura dei dispacci. «A me piace sia la montagna sia il mare – ammette il portalettere –, ma devo dire che quest’anno a Termoli ho vissuto un’estate bellissima, per il contesto che ho trovato. Innanzitutto, incontrare gente in costume che andava al mare durante il mio giro per me è stata un’esperienza nuova: non nascondo un po’ di sana “invidia” nel vederli, ma mi trasmettevano energia per affrontare il mio turno di lavoro».

Nel cuore del Borgo Antico, nella parte più alta fino a Corso Nazionale, è in servizio anche Tatiana De Santis, Trentaquattro anni, è una termolese doc e anche per lei è stata la prima estate da portalettere “a casa”. In questi anni, a partire dal 2019, è stata in provincia di Parma, dove è entrata in Poste con un contratto a tempo determinato. A Termoli è arrivata a novembre dello scorso anno, anche lei grazie alla domanda di mobilità nazionale. «A Parma sono stata bene, anzi benissimo, ma l’aria di casa è impagabile. Nei vicoli del paese vecchio, come lo chiamiamo noi termolesi, questa estate ho respirato profumi che solo la mia città sa regalarmi. Ho sentito insomma quell’odore di casa anche sul lavoro, e credo sia una cosa meravigliosa».

Anche Tatiana, che si muove a bordo di un triciclo termico con motore basso emissivo, si sofferma sul rapporto con i residenti: «Nella mia zona di competenza in realtà vivono soprattutto persone anziane, quindi più che pacchi consegno bollette e riviste religiose. Ma devo dire che nonostante le bollette – scherza la portalettere – sono sempre felici di vedermi. Con loro si è subito instaurato un rapporto autentico, così come sono queste persone. C’è ad esempio una nonnina che mi regala sempre spille all’uncinetto fatte da lei, a forma di cuore. Un gesto semplice, che mi emoziona e mi regala un sorriso».