La processione nel quartiere del Crocifisso, l’ordinanza

TERMOLI. In occasione dei festeggiamenti religiosi dedicati all’Esaltazione della Croce e a Maria Addolorata, la Parrocchia Gesù Crocifisso di Termoli organizza, come da tradizione, la processione serale prevista per oggi, lunedì 15 settembre 2025. L’evento, molto sentito dalla comunità locale, comporterà modifiche temporanee alla viabilità cittadina a partire dalle ore 19. Il corteo partirà dalla Chiesa di Gesù Crocifisso in Largo Sant’Alfonso e attraverserà Via Montecarlo, Via Maratona, Via dello Stadio, Via del Nuoto, Via degli Atleti, Via N. Mascilongo, Viale D’Italia, Via Inghilterra, Via Polonia (in senso contrario), per poi rientrare in Chiesa attraverso Via Montecarlo.

Durante il passaggio, la circolazione veicolare sarà sospesa per garantire la sicurezza dei partecipanti. Il Comune di Termoli, in collaborazione con la Polizia Municipale e la Protezione Civile, ha predisposto misure di sicurezza specifiche: volontari muniti di giubbotti ad alta visibilità presidieranno il percorso, mentre un veicolo di assistenza sanitaria chiuderà il corteo. La Polizia Municipale sarà presente nei punti nevralgici per agevolare la viabilità alternativa e prevenire disagi.

L’ordinanza n. 293 del 11/09/2025 stabilisce l’obbligo di rispettare le disposizioni previste, pena sanzioni secondo il Codice della Strada e il Codice Penale.

La processione rappresenta un momento di raccoglimento e identità per la comunità termolese, che si prepara ad accogliere con devozione e ordine questo appuntamento annuale.