La Regione investe fondi per riqualificare la sede dello “Zooprofilattico”

TERMOLI. Rappresenta uno dei poli di eccellenza del territorio e da 19 anni la sua sede è ubicata sulla spiaggia, in viale Marinai d’Italia: parliamo dell’istituto Zooprofilattico, specializzato in biologia marina. In programma un intervento per riqualificarlo, su cui la Regione Molise ha stanziato 72mila euro.

Un passo concreto verso l’efficienza energetica e la riqualificazione urbana: l’impegno di spesa di 72mila euro serve per avviare la fase di progettazione dell’intervento, che rientra nel più ampio programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027.

L’intervento, dal valore complessivo di 672mila euro, è inserito tra le azioni prioritarie dell’Accordo per la Coesione firmato nel marzo 2024 tra Governo e Regione. Il progetto punta a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e a valorizzare un presidio tecnico-scientifico che svolge un ruolo strategico per la salute animale e la sicurezza alimentare sul territorio.

La delibera regionale segue l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione da parte dell’Istituto, che ha già definito le linee guida operative. I lavori previsti ammontano a 470mila euro, cui si aggiungono spese tecniche, incentivi e Iva. La liquidazione dei fondi sarà subordinata alla verifica documentale da parte del Servizio regionale competente, mentre la fase esecutiva dovrà rispettare il cronoprogramma con scadenza nel primo semestre 2026.

L’Ente attuatore opererà in piena autonomia, assumendosi ogni responsabilità giuridica e amministrativa. La Regione, da parte sua, garantirà il monitoraggio e il supporto tecnico, ma resterà estranea ai rapporti contrattuali con eventuali fornitori.

Un investimento che non riguarda solo l’edificio, ma che si inserisce in una visione più ampia di sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle strutture pubbliche locali.

