La Regione stanzia 10 milioni di euro per la viabilità provinciale

CAMPOBASSO. L’assessore al Coordinamento Fondi di Coesione, Michele Iorio, comunica che in data odierna è stata approvata dalla Giunta regionale la delibera relativa all’Accordo di Sviluppo e Coesione e, precisamente, alla linea di azione “interventi di messa in sicurezza viabilità provinciale di Campobasso. “Con l’approvazione della delibera di Giunta odierna riguardante la Provincia di Campobasso, che fa seguito alla delibera dello scorso 24 settembre relativa alla Provincia di Isernia, la Regione mantiene i suoi impegni verso i due enti con lo stanziamento di 10 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali. L’elenco dei lavori da realizzare è stato concordato con la Provincia di Campobasso e quella di Isernia che, per territorialità, ben conoscono le priorità del proprio ambito. I fondi saranno utilizzati per risolvere problemi strutturali con una distribuzione equa tra le due province molisane”.“Sono soddisfatto del lavoro che si sta portando avanti, sempre più mirato ad affrontare e risolvere i problemi del territorio molisano. Il nostro obiettivo è quello di reperire sempre maggiori risorse per far sì che la Regione Molise riesca ad essere incisiva soprattutto nel settore della viabilità. Il miglioramento della viabilità è una necessità sia per gli spostamenti dei nostri cittadini che per incentivare turisticamente questo territorio” dichiara il presidente della Giunta Francesco Roberti.