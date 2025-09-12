«La scuola deve educare e promuovere relazioni vere»

CAMPOBASSO. “Cominciano le attività didattiche, un nuovo anno scolastico, il 2025-26, già un quarto di questo primo secolo del terzo millennio. Un numero importante, ma anche un anno importante, con grandi novità”, afferma Maricetta Chimisso, direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, che sottolinea il valore educativo del nuovo anno scolastico.

“Pongo l’accento su quella che per me ha maggior rilievo, e cioè l’educazione dei nostri studenti. L’educazione passa anche attraverso la capacità di dire di no. Siamo qui per insegnare, ma anche per ricordare ai ragazzi e alle ragazze che ci sono dei limiti che non vanno superati.

Uno dei limiti su cui bisogna lavorare è la consapevolezza che non si può trasformare l’aula in una promozione dei rapporti via social. Bene, quindi, il divieto dell’utilizzo dei cellulari in tutte le scuole di ogni ordine e grado: dobbiamo ricreare un ambiente circolare in aula, far sì che la classe dialoghi non con soggetti esterni ma all’interno del sistema scuola, tra studenti e docenti.

Recuperare la relazione fisica aiuterà molto a contrastare il fenomeno deleterio e devastante del bullismo e del semi-bullismo”. Le parole di Chimisso introducono un anno scolastico in cui la relazione educativa e la sicurezza in aula diventano elementi chiave, legando così il messaggio pedagogico ai numeri concreti della scuola molisana.

Dati sulla scuola molisana

Secondo i dati aggiornati al 10 settembre 2025, in Molise operano 45 istituzioni scolastiche principali, di cui 43 scuole statali e 2 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). La distribuzione per provincia è di 34 istituti a Campobasso e 11 a Isernia.

Le istituzioni si distinguono come segue:

23 istituti comprensivi

2 CPIA

20 istituti secondari di II grado e istituzioni educative

Per il 2025/2026 risultano 11 istituti omnicomprensivi, di cui 9 a Campobasso e 2 a Isernia.

Alunni e classi

Il totale degli alunni in Molise è 33.196, di cui 1.535 con disabilità, distribuiti in 2.012 classi.

Provincia di Campobasso : 24.477 alunni, 1.204 classi, 1.464 alunni con disabilità

: 24.477 alunni, 1.204 classi, 1.464 alunni con disabilità Provincia di Isernia: 8.719 alunni, 548 classi, 331 alunni con disabilità

La distribuzione degli alunni per grado scolastico:

Provincia Totale Infanzia Primaria I grado II grado Campobasso 24.477 3.080 7.083 4.763 9.551 Isernia 8.719 1.267 2.743 1.762 2.947 Totale 33.196 4.347 9.826 6.525 12.498

Personale docente e ATA

Il personale docente nella regione Molise ammonta a 5.406 unità: 4.072 a Campobasso e 1.334 a Isernia.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) conta invece 1.419 unità: 1.068 a Campobasso e 351 a Isernia.

Questi dati forniscono un quadro aggiornato della realtà scolastica molisana, utile per monitorare l’organizzazione delle classi, il numero degli alunni e la distribuzione del personale per provincia e livello scolastico.