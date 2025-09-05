La storia di Pina: dal coraggio della cura alla sfida del Parkithlon

TERMOLI. Tra una settimana esatta, il prossimo 12 settembre a Fossacesia Marina, sulla Costa dei Trabocchi, si terrà il Parkithlon, il primo triathlon solidale in Italia dedicato a persone con Parkinson, caregiver e medici. L’evento, promosso dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson, vedrà la partecipazione di oltre 80 persone unite dal messaggio che il movimento è parte integrante della cura.

Tra i protagonisti ci sarà anche Maria Giuseppa Coppola – detta Pina, 54 anni, di Termoli, che convive con il Parkinson dal 47 anni. Dopo anni di difficoltà, Pina ha trovato una grande miglioria grazie all’intervento di stimolazione cerebrale profonda (DBS), che le ha permesso di ridurre i farmaci e recuperare autonomia.

Determinata a non arrendersi, Pina parteciperà al Parkithlon insieme al marito Domenico. “Non mi considero un’atleta, ma voglio continuare a crescere, passo dopo passo”, sottolinea.

La sua partecipazione è un messaggio di speranza, resilienza e un invito a sostenere la ricerca scientifica.

C’è chi nuoterà, chi pedalerà, chi camminerà con passo deciso e volontà tenace. Ma nessuno sarà solo. Il 12 settembre, ore 10, a Fossacesia Marina in provincia di Chieti, la Costa dei trabocchi farà da cornice al debutto del Parkithlon, un triathlon pensato per unire persone con il Parkinson, caregiver e neurologi in un’esperienza di sport e condivisione.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e, al tempo stesso, raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica. Tutti possono contribuire sulla piattaforma www.retedeldono.it/progetto/parkithlon-2025.

Quella sul litorale abruzzese sarà una giornata all’insegna del movimento e della solidarietà, in cui ogni partecipante percorrerà il proprio tratto di strada, simbolico e reale, per testimoniare che la malattia si affronta anche insieme, e che l’attività fisica può essere parte integrante del percorso di cura. Un gesto collettivo che mette al centro la persona, non la patologia, e ribadisce l’importanza di sentirsi parte di una comunità che si muove, letteralmente, nella stessa direzione.

La storia di Pina: dal coraggio della cura alla sfida del Parkithlon

Maria Giuseppa Coppola – Pina per chi la conosce meglio – ha 54 anni, vive a Termoli e lavora come impiegata in banca. A soli 47 anni ha ricevuto una diagnosi che le ha cambiato la vita: malattia di Parkinson. I primi sintomi – dolore alla spalla sinistra e difficoltà motorie – sono presto degenerati fino a renderle difficile compiere anche le azioni quotidiane. I farmaci, sempre meno efficaci, le imponevano fino a 10 pastiglie al giorno, con effetti collaterali pesanti e un progressivo calo dell’autonomia.

La svolta è arrivata con l’intervento di stimolazione cerebrale profonda (DBS), eseguito a Ferrara. Nonostante la paura, Pina ha trovato fiducia nell’equipe medica e ha deciso di affrontare l’operazione. Oggi racconta quell’esperienza come una “svolta epocale”: non assume quasi più farmaci, ha eliminato discinesie e distonie, ha recuperato autonomia e benessere psicologico. “È come se non avessi più la malattia”, dice sorridendo.

Determinata e grata, Pina ha deciso di mettersi alla prova anche nello sport partecipando al Parkithlon, il primo triathlon dedicato a persone con Parkinson, caregiver e medici, organizzato dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson. L’iniziativa ha un duplice obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia e sostenere la ricerca scientifica attraverso la raccolta fondi su www.retedeldono.it/progetto/parkithlon-2025.

Pina prenderà parte alla camminata insieme al marito Domenico, che l’ha sempre accompagnata con forza e affetto. “Non mi considero un’atleta, faccio yoga e cammino quando posso, ma il Parkithlon è per me un’occasione per confrontarmi con altri pazienti e trarre stimolo da chi riesce a fare di più. Voglio continuare a crescere, passo dopo passo.”

La sua storia è un messaggio di speranza e resilienza, un invito a non arrendersi di fronte al Parkinson e a credere nella ricerca, nello sport e nella condivisione.

Triathlon solidale per persone con Parkinson, familiari e medici

Saranno oltre 100 i partecipanti a questa prima edizione, tra persone con Parkinson, neurologi e caregiver. Alcuni partecipano individualmente, altri in staffette che coinvolgono il nucleo familiare – genitori e figli, nuora e suocero, marito e moglie – o il proprio medico di riferimento. Insieme affrontano la prova condividendo la fatica, il sostegno reciproco e il desiderio di esserci l’uno per l’altro.

A rendere speciale il Parkithlon è anche il formato: una staffetta triathlon Super Sprint, con tre frazioni – 400 metri a nuoto, 10 chilometri in bicicletta, 2,5 chilometri di camminata veloce – progettate per essere accessibili a tutti, in singolo o in squadra. Il tutto in uno scenario naturale che invita alla partecipazione e alla connessione umana, lungo un tratto di costa tra i più belli d’Italia.

Il valore dell’iniziativa trova fondamenta solide anche nella letteratura scientifica. L’attività fisica regolare, soprattutto di tipo aerobico, è ormai riconosciuta come un intervento non farmacologico fondamentale per chi convive con il Parkinson: migliora la qualità della vita, rallenta il declino motorio e cognitivo, contrasta sintomi come depressione, affaticamento e insonnia. Lo sport, in questo contesto, diventa strumento terapeutico e leva psicologica.

Lo conferma anche il professor Michele Tinazzi, presidente della Fondazione LIMPE: “Lo sport può essere uno strumento potente nella gestione del Parkinson. Non si tratta solo di semplice attività fisica prescritta a scopo riabilitativo, ma di una pratica consapevole e regolare, che agisce su corpo e mente. Migliora l’umore, rallenta il declino motorio e cognitivo, crea motivazione e contatto umano. Con iniziative come il Parkithlon vogliamo che questo messaggio arrivi ovunque”.

Tra gli elementi più significativi del Parkithlon c’è anche la continuità. La manifestazione raccoglie infatti il testimone della Swim for Parkinson, la traversata a nuoto dello Stretto di Messina che in quattro edizioni ha già visto pazienti, familiari e medici impegnati insieme, in acqua, per testimoniare che la malattia non può spezzare la volontà né isolare le persone. A raccontare lo spirito che anima l’evento è la dottoressa Mariachiara Sensi, neurologa della Fondazione LIMPE e membro del Comitato organizzatore del Parkithlon insieme alla professoressa Francesca Morgante: “Dopo le forti emozioni della traversata dello Stretto, sentivamo il bisogno di un nuovo spazio per connettere sport, comunità e speranza. Il Parkithlon è questo: un momento in cui persone con Parkinson, i familiari e i neurologi non sono su fronti diversi, ma parte della stessa squadra: insieme, per superare i propri limiti, sostenersi r sentirsi vivi”.

Il Parkithlon gode del patrocinio dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche della stessa Università.

È reso possibile anche grazie al supporto del Rotary Club Lanciano Costa dei trabocchi che, oltre a supportare la parte organizzativa dell’evento sul territorio, promuove iniziative specifiche di raccolta fondi.