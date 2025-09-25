La termolese Lucrezia Azzarone ammessa alla scuola allievi marescialli dell’Esercito

TERMOLI. Classe 2002, 22 anni, 23 a dicembre, termolese: Lucrezia Azzarone è tra i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al 28° corso biennale (2025–2027) per 140 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano.

Un risultato di enorme prestigio, che premia non solo la sua preparazione, ma anche la determinazione, il coraggio e il desiderio di mettersi al servizio del Paese. Per lei ora si apre un percorso impegnativo, fatto di studio, sacrifici e crescita, che la porterà a rappresentare con orgoglio la sua città e i valori delle Forze Armate.

Accanto alla notizia ufficiale, resta l’emozione degli affetti più cari, che hanno voluto dedicarle parole speciali:

«A te, che come una farfalla hai spiegato le ali verso un sogno grande, vincendo un concorso che non premia solo la preparazione, ma anche il coraggio, la determinazione e l’onore di servire l’Esercito Italiano. Porta con te la leggerezza dell’anima e la forza del tuo volo. Che tu possa essere esempio di grazia e fermezza, bellezza e coraggio. Tanti auguri per l’inizio di questa straordinaria avventura alla Scuola Allievi Marescialli».

Un pensiero carico d’amore dal papà, dalla sorella Giovanna e dalla mamma che la protegge da lassù.

Un traguardo importante per Lucrezia, che saprà affrontare con la stessa forza e passione ogni sfida del futuro.