La “Termoli che vorrei”: cittadini chiamati a rispondere



TERMOLI. Dopo mesi di dibattito acceso sul futuro di Piazza Sant’Antonio e dell’area di Pozzo Dolce, la componente Avs (Europa Verde e Sinistra Italiana) lancia un segnale concreto di apertura: un sondaggio pubblico, anonimo e accessibile, per raccogliere le opinioni dei cittadini sulla riqualificazione urbana del centro storico. L’iniziativa, intitolata “La Termoli che vorrei”, arriva in un momento cruciale.

Un progetto da 5 milioni, una città da ascoltare

Il progetto di rigenerazione urbana, finanziato con 5 milioni di euro del Pnrr, prevede interventi strutturali su due luoghi simbolici della città: Piazza Sant’Antonio, da tempo in cerca di nuova centralità, e Pozzo Dolce, spesso percepito come marginale. Tra le ipotesi in campo, anche la realizzazione di parcheggi interrati, tema che ha diviso l’opinione pubblica e generato ricorsi al Tar da parte di imprese escluse.

Il sondaggio: voce ai cittadini

Il questionario, diffuso da Avs (Europa Verde e Sinistra Italiana), disponibile in formato digitale, chiede ai cittadini di esprimersi su:

La conoscenza del progetto di riqualificazione.

La preferenza tra tre soluzioni per la villa comunale: con parcheggi sotterranei, senza, o con parcheggi parziali.

Dati demografici utili alla profilazione statistica (età, genere, residenza)

L’iniziativa è anonima e non vincolante, ma rappresenta un passo importante verso una progettazione partecipata. Il messaggio è chiaro: la città pubblica si costruisce con il contributo di chi la vive.

Tra dissenso e visione condivisa

Il dibattito non si è mai fermato. Da un lato, le critiche al progetto originario, accusato di introdurre nuove barriere architettoniche e di snaturare la piazza. Dall’altro, la richiesta di trasparenza e coinvolgimento, rilanciata da cittadini, consiglieri e associazioni. Il sondaggio si inserisce in questo contesto come strumento di ascolto, ma anche come cartina tornasole della fiducia tra istituzioni e comunità.

Una chiamata alla responsabilità

“La Termoli che vorrei” non è solo un titolo: è una domanda aperta, rivolta a tutti. In un momento in cui le scelte urbanistiche rischiano di diventare terreno di scontro legale e politico, l’iniziativa può rappresentare un’occasione per ricucire il dialogo e orientare le decisioni verso il bene collettivo.