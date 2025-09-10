«L’amministrazione Puchetti ha il dovere di evitare lo spreco dell’acqua»

LARINO. «Da anni i cittadini frentani combattono con l’interruzione del servizio idrico, prima quasi esclusivamente durante l’estate, e da qualche anno anche nei mesi invernali, soprattutto a causa delle frequenti rotture di una rete idrica obsoleta, che andrebbe sostituita». Così il gruppo di minoranza del comune di Larino.

«Una situazione che sembrava aver trovato la soluzione definitiva con l’allaccio al Molisano Centrale, costato – è bene ripeterlo – circa 100.000 euro di soldi pubblici, che però ha presentato i primi problemi sin da subito e ancora nel corso del tempo- proseguono- Tanto che la scorsa settimana le chiusure forzate hanno lasciato a secco i rubinetti per diversi giorni, causando disagi non solo ai cittadini ma anche ad alcuni bar, che non hanno potuto somministrare, per esempio, neppure un caffè.

Si dirà, come sempre, che la colpa è di Molise Acque?

Al problema generale, però, si deve aggiungere un’ulteriore criticità: quella del serbatoio di contrada Monte Arcano, che sversa una quantità enorme di acqua, come testimoniato dal video inviato all’opposizione da un cittadino.

È vero che questo accade per il sistema del troppopieno, ma vista la portata del flusso in uscita, forse bisognerebbe regolare qualcosa per evitare lo smisurato spreco di acqua, che rappresenta una contraddizione se si pensa che mentre quel serbatoio si svuota, si chiudono i rubinetti per dare la possibilità agli altri serbatoi di riempirsi.

È di lunedì, infatti, l’ultimo messaggio del Comune che annunciava proprio la chiusura del flusso idrico dalle 22 alle 6 per permettere il riempimento del serbatoio Montarone.

Questa situazione continua a persistere da tempo, nonostante le sollecitazioni dei cittadini e quelle del gruppo di minoranza.

L’amministrazione Puchetti, oltre a dover risolvere definitivamente il problema delle chiusure forzate, ha il dovere di evitare lo spreco di un bene comune prezioso e di primaria importanza, perché è inutile pensare “in green” installando pannelli solari, se poi non si tutela l’acqua e non si garantisce il servizio ai cittadini.

La scelta di utilizzare energie rinnovabili è sicuramente vincente, ma se poi si sciupa una risorsa naturale come l’acqua, significa che l’azione amministrativa non è coerente. Oggi ci si chiede dove siano finiti i buoni propositi dell’ultimo programma elettorale, che recitava:

“Quella dell’acqua è e sarà sempre più una questione cruciale non solo nella nostra Larino ma in tutta la nostra regione. La qualità dell’acqua sarà garantita continuando a prevedere una manutenzione ordinaria dei serbatoi comunali. Dopo il collaudo del collegamento con il Molisano Centrale, che dal luglio del 2019 assicura alla nostra comunità acqua sorgiva del Matese, si continuerà, anche attraverso la nuova società di gestione sovracomunale del sistema idrico integrato, a migliorare le reti, in particolar modo quella idrica, al fine di ridurre ancor di più le perdite, attraverso una politica di sostituzione e non di riparazione della rete.”

A due anni dalle ultime elezioni e a sette dal primo mandato Puchetti, però, la situazione, tanto “cruciale”, è addirittura peggiorata».