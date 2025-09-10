L’attrazione del borgo perno del turismo di settembre

TERMOLI. Turismo alla prova di settembre, dunque. Nella prima decade non ci si lamenta affatto. Lo abbiamo constatato noi stessi, gruppi e coppie che frequentano il borgo antico, strutture ricettive a discreto ritmo e soprattutto la ristorazione che riesce ancora a ‘girare’ su buoni volumi di clientela.

Questo è quanto abbiamo registrato, con temperature gradevoli, anche se in questa fase centrale della seconda settimana persiste qualche incertezza climatica, ma il clima estivo perdura.

E’ il caso di una coppia proveniente dal Veneto, ad esempio, Elia e Cate, che abbiamo conosciuto sul muraglione di via Federico di Svevia; sono venuti sulla costa adriatica per trovare un collega che si è trasferito a Vasto e non hanno resistito al richiamo della nostra città, «Non potevamo non venire a Termoli, è bellissima». Frasi che confortano, anche in coda a una stagione in cui i giudizi si sono alternati, ma l’unicum rappresentato dal borgo antico sul mare deve essere l’elemento di attrattività da valorizzare sempre e comunque.

Stesso discorso per un piccolo gruppo che risiede a Bari, che ovviamente conoscevano già la nostra realtà, ma hanno voluto di nuovo riappropriarsene.

A sorprenderci, anche il numero di turisti francesi, oltre a quelli di lingua anglosassone. Settembre apre lo scrigno di un turismo diverso, perseguire la destagionalizzazione è una strategia che andrebbe rinvigorita.