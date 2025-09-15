L’Authority di Bari sul collegamento Termoli-Ploce: «Determinante la port facility, un progetto vincente»

TERMOLI. Il mare torna a unire ciò che la storia ha sempre collegato. Grande festa a Termoli per il collegamento marittimo con Ploče, in Croazia: un’iniziativa che restituisce alla città il ruolo di vera porta sull’Adriatico e apre nuove prospettive per il turismo e l’economia locale.

Venerdì mattina il catamarano veloce Zenit, operato dalla Guidotti Ships, è salpato dal porto di Termoli con 60 passeggeri a bordo, per poi rientrare nella serata di sabato, completando uno scalo singolo che ha dimostrato la bontà del progetto e l’appetibilità commerciale della tratta.

Determinante per la riattivazione della linea è stato l’impulso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che ha realizzato ex novo la port facility necessaria ai controlli di sicurezza previsti dalla normativa internazionale: senza questa infrastruttura, non sarebbe stato possibile garantire la riapertura della storica rotta. Il commissario straordinario del porto, Francesco Mastro, ha dichiarato: «Abbiamo creduto fortemente in questo progetto e lavorato con impegno per restituire al porto di Termoli la sua funzione strategica. La riattivazione della linea Termoli–Croazia non è solo un collegamento marittimo, ma un ponte che apre nuove opportunità per il turismo e per l’economia del territorio». La Croazia, con oltre 20 milioni di visitatori l’anno, si conferma una delle mete più amate del Mediterraneo, grazie alle sue coste, isole e tradizioni millenarie.

Il collegamento diretto da Termoli consente di raggiungere in poche ore alcune delle località più suggestive della Dalmazia, come Dubrovnik, Spalato, Hvar, Korčula e Medjugorje. GS Travel, operatore della tratta, propone pacchetti turistici completi con trasporti, escursioni e prenotazioni alberghiere, oltre a servizi di noleggio auto e assistenza sul posto. L’inaugurazione di settembre è stata concepita come test operativo, in vista di un servizio regolare nella stagione turistica 2026. L’armatore Domenico Guidotti, affiancato dal padre Francesco, ha espresso l’intenzione di implementare il collegamento, trasformandolo in un ponte stabile tra le due sponde dell’Adriatico.

Un segnale importante per Termoli e per l’intero Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, che guarda con determinazione a una nuova stagione di relazioni, traffici e prospettive