Lavori sulla linea ferroviaria adriatica tra oggi e domani, spazi riservati agli autobus sostitutivi

TERMOLI. Piazza stazione senza parcheggi disponibili tra oggi e domani. Lo spazio per gli stalli sono riservati agli autobus sostitutivi delle Ferrovie dello Stato.

Il 27 e 28 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare, i treni subiscono le seguenti

variazioni:

Modifiche treni della lunga percorrenza:

➢ Il 27 settembre il treno FR 8803 della relazione Milano C.le – Bari C.le è cancellato da Ancona a Bari C.le;

➢ Il 27 settembre il treno FR 8830 della relazione Bari C.le – Milano C.le è cancellato da Bari C.le ad Ancona;

➢ Il 27 e 28 settembre i treni IC 1545 Milano – Lecce e IC 1546 Lecce – Milano subiscono limitazioni tra Bologna e Lecce;

➢ Il 27 e 28 settembre i treni IC 603 Milano – Lecce e IC 610 Lecce – Bolzano subiscono cancellazioni nella tratta Pescara – Lecce e sostituzioni con nuovo

treno tra Termoli e Lecce e vv. I treni IC 605, 607, 612 e 614 della relazione Milano – Lecce subiscono cancellazioni nella tratta Giulianova – Lecce e

sostituzioni con nuovo treno tra Termoli e Lecce e vv. Previsto servizio sostitutivo con bus per le tratte soppresse tra Giulianova/ Pescara e Termoli.

➢ Nella notte 27/28 settembre i treni ICN 752 e 755 della relazione Lecce-Milano, 754 e 757 della relazione Lecce-Torino subiscono variazioni di percorso

con cancellazioni delle fermate intermedie previste nel percorso programmato e allungamento dei tempi di viaggio. Inoltre, il treno ICN 752 subisce anche

anticipi in partenza.

➢ Nella notte 27/28 settembre i treni ICN 758 e 765 della relazione Lecce-Milano sono cancellati. Previsto servizio sostitutivo con bus nella tratta Bari –

Francavilla F. in connessione ai treni 752 e 755.

I bus di Intercity di Trenitalia effettuano fermata nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di: PESCARA (via Bassani-uscita lato biglietteria Tunnel SUD), Gioia Del

Colle (Via Lagomagno alt. parcheggio F.lli Capurso retro-stazione) e Bari C.le (via Capruzzi dal n°174 al 158 retro stazione).

Modifiche treni del trasporto regionale:

➢ nelle giornate 27 e 28 settembre alcuni treni delle relazioni S. Benedetto del Tronto/Pescara – Termoli subiscono cancellazioni o limitazioni tra Pescara e

Francavilla, Ortona o S. Vito e modifiche di orario e sostituzioni con bus.

▪ I bus del Regionale di Trenitalia effettuano fermata nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di: PESCARA: Uscita stazione lato biglietteria Trenitalia –

tunnel sud; PESCARA PN: Via Italica presso sottopasso; PESCARA TRIB: Via A. Lo Feudo presso fermata bus Tribunale; PORTO DI VASTO: Bivio via della

Stazione su SS16.

▪ I bus di TUA effettuano fermata nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di: PESCARA: Uscita stazione lato biglietteria Trenitalia – tunnel sud – PESCARA

P.N.: Via da Brescia di fronte stazione – PESCARA TRIBUNALE: Via Lo Feudo – fermata Tribunale; FRACAVILLA AL MARE: S.S. 16 in corrispondenza sottopasso

FS – pressi farmacia; TOLLO: fermata TUA davanti bar Lilly.

I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati.

Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie, presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie