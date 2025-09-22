CAMPOBASSO. Le Fiamme Gialle celebrano San Matteo: cerimonie a Campobasso e Isernia nel segno della memoria e dell’impegno. Nella cornice solenne del Santuario di Santa Maria del Monte, la Guardia di Finanza ha celebrato questa mattina la ricorrenza di San Matteo, Patrono del Corpo, con una cerimonia liturgica che ha unito spiritualità, memoria e senso del dovere.

A officiare il rito religioso è stato monsignor Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano, insieme al Cappellano militare don Giuseppe Graziano. Presenti le massime Autorità civili e militari, nonché rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali, a testimonianza del profondo legame tra la Guardia di Finanza e il territorio molisano.

Durante la celebrazione, il comandante regionale, generale di Brigata Danilo Petrucelli, ha ricordato con commozione le Fiamme Gialle “vittime del dovere”, originarie del Molise e della vicina Basilicata. Tra loro:

Il Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, ucciso a soli 20 anni nell’attentato terroristico del 1973 all’aeroporto di Fiumicino.

Il Vice Brigadiere Antonello Amore, deceduto nel 1991 in Calabria durante un inseguimento ad alta velocità.

Il Finanziere Angelo Pascale, Medaglia d’Oro al Merito Civile, travolto a 23 anni da un veicolo di contrabbandieri al confine svizzero.

In parallelo, anche Isernia ha reso omaggio al Santo Patrono con una funzione religiosa presso la Chiesa del Sacro Cuore, officiata da Frate Luigi Maria Pio Chiarolanza. Alla cerimonia ha preso parte il Comandante Provinciale Col. Massimiliano Bolognese, insieme alle principali Autorità locali.

Le celebrazioni hanno rappresentato un momento di profonda riflessione sul valore del servizio, del sacrificio e della dedizione quotidiana delle Fiamme Gialle, nel solco di una tradizione che unisce spiritualità e impegno istituzionale.