L’estate sta finendo: le previsioni meteo di Andrea Giuliacci

TERMOLI. Fino a ieri era ancora estate piena. La spiaggia, sia a nord che a sud di Termoli, pullulava di bagnanti intenti a godersi i cosiddetti bagni settembrini, che evidentemente non fanno bene solo alle signorine. In tanti erano anche sdraiati su lettini e teli da mare per prendersi un po’ di tintarella o per incrementare quella già esistente.

Oggi, invece, lo scenario è totalmente cambiato. Ci siamo svegliati con un cielo plumbeo e carico di pioggia: insomma, un quadro ben diverso da quello dei giorni scorsi. A questo punto la domanda sorge spontanea: possiamo considerare l’estate definitivamente chiusa? Oppure conviene ancora tenere a portata di mano costumi, ciabatte e telo mare perché il caldo tornerà a far capolino anche alle nostre latitudini? Per saperne di più, visto che non siamo meteorologi, ci siamo affidati all’amicizia che chi scrive ha con alcuni esperti del settore. Nei giorni scorsi avevamo già raccolto le rassicurazioni di Giuseppe Mucci, che svolge questa professione al TGR RAI 3 Veneto.

Oggi, invece, abbiamo contattato l’amico Andrea Giuliacci, volto noto delle previsioni Mediaset, che con grande disponibilità ci ha fornito le previsioni per Termoli e la costa molisana. Ebbene, da Andrea arrivano notizie che fanno ben sperare: il consiglio è di non riporre ancora in armadio il costume, perché qualche giornata estiva potrà ancora accompagnarci. Certo, la pioggia di oggi non invoglia all’ottimismo, ma qualche sorpresa positiva potrebbe ancora esserci.