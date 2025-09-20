Lettera aperta ai consiglieri di Campomarino: “Basta complicità tra amministratori e costruttori”

CAMPOMARINO. Un cittadino di Campomarino, Umberto Di Labbio, interviene con la sua terza e ultima lettera ai consiglieri comunali, richiamando l’attenzione su una questione da tempo trascurata: il rapporto tra amministratori e costruttori e la gestione dei lotti lasciati a scomputo e successivamente rivenduti

«Gentili consiglieri,

Alla mia richiesta di convocare un consiglio comunale monotematico, aperto al contributo dei cittadini, sul tema dei lotti lasciati a scomputo e successivamente rivenduti, avete risposto con il silenzio.

Un silenzio che parla più di molte parole. Rivela una verità evidente: esiste, da sempre, una complicità tra maggioranza e minoranza nel non voler affrontare una questione fondamentale, quella del rapporto – troppo spesso ambiguo – tra amministratori e costruttori. Un rapporto che necessita di nuove regole, perché i risultati finora ottenuti dimostrano che le attuali non funzionano.

E voi, consiglieri in carica, non fate eccezione. Basta rivedere il consiglio comunale di oltre un anno fa, quando l’argomento fu portato all’attenzione: invece di affrontarlo con trasparenza, si preferì sviare, creare commissioni fittizie e lasciare che tutto si disperdesse nel nulla.

Durante la campagna elettorale avete promesso un cambiamento. Ma, concretamente, cos’è cambiato? O meglio: cosa avete realmente cercato di cambiare?

Avete parlato di porto, pineta e decoro urbano, ma la realtà mostra tutt’altro.

Sul porto , si continua a percorrere la stessa strada del passato: si cercano i fondi residui in Regione, mentre si rinvia ogni decisione con la solita scusa che “nessuno lo vuole”. Ma davvero qualcuno potrà mai farsi avanti se non si pubblica un bando serio e trasparente , capace di attrarre un soggetto competente, libero da logiche clientelari, in grado di farlo finalmente decollare?

Quanto alla pineta , si continua ad assecondare le scelte di una Regione che ha revocato i 2,5 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle pinete di Campomarino e Petacciato , dirottandoli su Isernia. Oggi si vanta qualche modesto intervento lungo il margine della pineta , come se fosse un grande risultato.

Sul decoro urbano, si persevera in una gestione approssimativa: nessuna regolamentazione del verde, nessuna consulenza da parte di un agronomo per la scelta delle specie da piantumare, e le nuove alberature realizzate nell'ultimo anno – a voler essere generosi – sembrano frutto di interventi fatti alla carlona.

Consiglieri,

spero sinceramente che troviate il coraggio e la volontà di cambiare rotta, o almeno di impegnarvi per innescare un vero cambiamento.

Il mio è un pensiero critico, sì, ma leale. Vi invito a riflettere su questo, e a non dar credito a chi vi applaude oggi solo per convenienza. Quei sorrisi svaniranno non appena non sarete più utili.

Cordiali saluti, Umberto Di Labbio. Cittadino di Campomarino»