«Libertà e giustizia per il popolo palestinese», il supporto alla Global Sumud Flotilla

TERMOLI. Ieri sera un gruppo di abitanti solidali si è riunito in uno dei luoghi simbolo della città per affermare l’appoggio alla Flottiglia umanitaria in partenza verso Gaza e ribadire la completa solidarietà al popolo palestinese.

«L’assedio e il genocidio a Gaza sono solo l’ultimo capitolo di una storia lunga settant’anni di esodi forzati, massacri, occupazione coloniale e apartheid contro il popolo palestinese da parte di Israele. Alla volontà di cancellare Gaza e la sua popolazione si aggiungono infatti le pesanti discriminazioni dei palestinesi in Israele e oggi una spinta senza precedenti alla colonizzazione della Cisgiordania, con la sottrazione di acqua, terre coltivabili, pascoli, strade e la limitazione della libertà di movimento dei palestinesi nella loro stessa terra – affermano gli organizzatori – ci uniamo al grido di tutti i popoli del mondo per chiedere la fine del genocidio in atto a Gaza e della pulizia etnica in Palestina.

La Global Sumud Flotilla, la più grande flotta civile solidale della storia, tenterà di rompere un assedio che a Gaza dura da ormai trent’anni. È un’iniziativa importante, intrapresa dai popoli di fronte all’inazione e alle complicità dei nostri governi, e che merita tutta la nostra attenzione. Crediamo però la pace ci sarà solo quando finirà l’occupazione e i palestinesi potranno vivere con pieni diritti e libertà sulla loro terra, compreso il diritto al ritorno di tutte le persone espulse o costrette all’esilio.

Il genocidio e la colonizzazione della Palestina sarebbero impossibili senza il supporto politico, militare, economico e logistico di paesi come l’Italia, che continua a vendere materiali d’armamento, esplosivi e armi da fuoco a uso “civile” a Israele, anche attraverso la partecipata Leonardo SPA e a concedere l’uso di infrastrutture militari e civili per operazioni militari e traffico di armi verso Israele. Ogni complicità deve essere fermata e punita!

Nei prossimi giorni, settimane e mesi ci sarà ancora bisogno di tenere alta l’attenzione sul viaggio della Flotilla e su quanto sta accadendo a Gaza e in Palestina e vogliamo continuare a dimostrare che il nostro territorio è dalla parte della libertà dei popoli e della Pace.

Tutto il mondo lo sta chiedendo a gran voce: Palestina Libera, non vogliamo le vostre guerre!»