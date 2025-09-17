Liceo scientifico, la situazione degli scooter in sosta torna sotto controllo: nuovi spazi in arrivo



TERMOLI. Dopo le tensioni dei giorni scorsi legate ai parcheggi degli scooter davanti al Liceo scientifico Alfano, la situazione sembra essere tornata alla normalità. A dirlo è l’assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Miele, che ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali per verificare le condizioni dell’area antistante l’istituto.

Nella giornata di ieri, infatti, tutti i ciclomotori degli studenti sono risultati parcheggiati in maniera ordinata, senza intralciare né l’ingresso né la sosta delle automobili. Solo ventiquattr’ore prima, si era reso necessario l’intervento della Polizia municipale, per automobilisti che si erano rivolti al comando di piazza Kennedy.

“Segno che l’intervento sanzionatorio – spiega Miele – è servito a ristabilire ordine e a far comprendere l’importanza di rispettare le regole di sosta”. L’assessore ha inoltre reso noto che, per migliorare ulteriormente la situazione, il Comune provvederà a rimarcare in maniera più visibile la segnaletica orizzontale dedicata agli scooter, così da evitare dubbi o interpretazioni soggettive degli spazi.

Ma non solo. L’amministrazione sta anche lavorando con la struttura tecnica per individuare ulteriori aree da destinare alla sosta dei mezzi a due ruote, in modo da andare incontro alle esigenze degli studenti e garantire un utilizzo più ordinato dello spazio pubblico.

La vicenda sembra quindi avviarsi verso una soluzione equilibrata: regole più chiare, controlli mirati e nuovi spazi da realizzare a breve. Un segnale di attenzione, conclude Miele, verso una comunità scolastica numerosa come quella del Liceo scientifico, che ogni giorno movimenta decine di scooter e necessita di un’organizzazione più puntuale della viabilità.