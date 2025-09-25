Luci blu in Comune per la settimana internazionale delle persone sorde

TERMOLI. L’Ente Nazionale Sordi celebra la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni pubblicando le foto di Campobasso e Termoli illuminate di blu.

In occasione della Settimana Internazionale delle Persone Sorde (22-27 settembre), il comune di Termoli ha acceso di blu la facciata del palazzo comunale, un gesto simbolico che richiama l’attenzione sui diritti delle persone sorde, promuove l’inclusione sociale e l’accesso alla comunicazione e alla cultura.

“Con questa iniziativa – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino – vogliamo dimostrare vicinanza e sostegno alla comunità sorda. La comunicazione è il ponte per una piena partecipazione nella società e il blu diventa un segno visibile di solidarietà e rispetto”.

Il colore blu, scelto a livello internazionale, rappresenta l’identità e l’orgoglio della comunità sorda e illumina simbolicamente le città che aderiscono all’iniziativa.

Grazie all’azione dell’Ente Nazionale Sordi, anche il Molise partecipa a questa campagna nazionale di sensibilizzazione e inclusione.