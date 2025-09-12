L’ufficio postale di Ururi diventerà “Polis”

URURI. Arriva anche a Ururi il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Sono partiti infatti in questi giorni i lavori di ammodernamento della sede, che comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Nell’ambito degli interventi, inoltre, si procederà con la rimozione delle blindature tra clienti e impiegati nell’area dedicata alla sportelleria e la realizzazione di una sala consulenza.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati Inps”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Per l’intera durata dei lavori, a partire da oggi venerdì 12 settembre, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Ururi la continuità di tutti i servizi attraverso un prefabbricato modulare a uso ufficio postale collocato nelle immediate adiacenze dell’ufficio postale.

L’ufficio postale temporaneo, disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35), è dotato due sportelli polifunzionali abilitati a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Nelle vicinanze, è operativo anche l’ufficio postale di San Martino in Pensilis, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 e dotato di ATM Postamat per il prelievo automatico di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Ururi avranno una durata stimata in circa cinque mesi.