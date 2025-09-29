L’ultima testimonianza dell’eroe di Ramitelli George Hardy

CAMPOMARINO. Venerdì scorso, 26 settembre, il mondo ha salutato il Lt. Col. George Hardy, spentosi all’età di 100 anni. Con lui se ne va l’ultimo pilota da caccia della base di Ramitelli e uno degli ultimissimi membri viventi dei leggendari Tuskegee Airmen, il primo gruppo di aviatori afroamericani nella storia degli Stati Uniti. La sua morte lascia un vuoto profondo nella memoria collettiva, ma anche una traccia luminosa che continuerà a guidarci.

Ho avuto il privilegio di intervistarlo in Florida, al Polk State College, durante una conferenza gremita di studenti e docenti. Ricordo il suo ingresso: elegante, composto, con un sorriso sincero e una lucidità che raramente ho incontrato in uomini della sua età. La sala ammutolì. Ogni parola che pronunciava sembrava racchiudere non solo la sua esperienza personale, ma anche quella di un’intera generazione che aveva lottato contro il pregiudizio e la discriminazione, dimostrando al mondo cosa significasse coraggio.

Come presidente dell’Italy Chapter della Tuskegee Airmen Inc., l’unica organizzazione italiana ufficialmente riconosciuta dall’associazione americana, e come storico ufficiale dell’ufficio nazionale della Tuskegee Airmen Inc., desidero esprimere le mie più sentite condoglianze, personali e a nome di tutta la nostra comunità. Le rivolgo anche a nome della città di Campomarino, che conserva un legame profondo con questi aviatori straordinari. Ho conosciuto diversi Tuskegee Airmen negli ultimi anni, ma il rapporto con il Colonnello Hardy e con la sua famiglia era speciale: fatto di rispetto, amicizia sincera e gratitudine reciproca.

Quella mattina al college, il Colonnello Hardy accettò di raccontarsi in un dialogo semplice e diretto, che ancora oggi custodisco come uno dei momenti più importanti della mia vita professionale e personale.

L’intervista

Colonnello Hardy, lei è stato un protagonista della storia, ma da ragazzo non aveva mai immaginato di diventare un pilota.

«No, assolutamente. Non avevo mai pensato a una carriera del genere. Stavo studiando, cercavo solo di costruirmi un futuro come tanti giovani neri del mio tempo. Poi arrivò quel giorno: ero nella mia stanza quando sentii la notizia dell’attacco a Pearl Harbor. Quel momento cambiò tutto. Sentii dentro di me che dovevo fare qualcosa per il mio Paese. Ma a noi neri era vietato volare. Eppure, con grande fatica e determinazione, ci siamo aperti quella strada».

L’addestramento a Tuskegee fu leggendario per la sua durezza.

«Lo era davvero. Era pensato per scoraggiare molti di noi, per farci mollare. Ogni giorno era una sfida. Io fui tra gli ultimi a completare il percorso e a ricevere le ali. Poi, nel 1945, fui mandato in Italia, a Ramitelli, con il 332° Gruppo da Caccia».

Quali immagini porta con sé di quel periodo a Campomarino?

«Ho tanti ricordi vividi. Ricordo i miei giri in motocicletta a Campomarino, attraverso boschi e campi agricoli. Ricordo la gente del posto, semplice e accogliente. E ricordo il mare: al decollo lo vedevamo limpido, azzurro, quasi a proteggerci. Era un contrasto forte con la realtà della guerra».

Lei ha volato sul P-51 Mustang con il nome “Tall in the Saddle”. Cosa rappresentava per lei quell’aereo?

«Era più di un velivolo, era un compagno di vita. Il Mustang era straordinario: veloce, elegante, affidabile. “Tall in the Saddle” mi accompagnò in diciannove missioni di scorta ai bombardieri. Ogni volta che salivo a bordo sentivo il peso della responsabilità, ma anche la forza di una macchina che ci dava fiducia. Proteggere i bombardieri significava proteggere centinaia di uomini, e quell’aereo resterà sempre parte della mia storia».

Quante missioni ha compiuto da Ramitelli?

«Ne ho volate ventuno. Erano missioni di scorta ai bombardieri: la nostra responsabilità era portarli a casa vivi. Non dimenticherò mai i miei compagni, gli equipaggi, né il silenzio che seguiva quando qualcuno non tornava. La guerra ti insegna quanto fragile sia la vita».

Cosa significava per voi affrontare la guerra e, allo stesso tempo, la segregazione?

«Era un paradosso. Combattere per la libertà del mondo, mentre a casa nostra non eravamo liberi davvero. A Ramitelli eravamo segregati: baracche separate, mense separate. Eppure avevamo dentro di noi una determinazione enorme: volevamo dimostrare che eravamo capaci, che non eravamo “meno” di nessuno. Ogni missione era anche un messaggio: siamo qui, siamo bravi, e ci meritiamo rispetto».

E la gente del Molise come vi accolse?

«Con calore e semplicità. I bambini ci correvano incontro, e spesso scambiavamo sigarette con uova, pane, vino. Quella relazione era genuina, senza pregiudizi. Ricordo i sorrisi, gli occhi curiosi, la gratitudine reciproca».

Dopo tanti anni, come giudica l’esperienza di essere cresciuto in un Paese segregato?

«È stato inutile e crudele. Sono cresciuto in un Paese segregato, sì, ma era pur sempre il mio Paese, e lo amavo. In Italia fu diverso: non c’era segregazione per noi. Eravamo accolti come soldati americani, e questo mi fece riflettere molto».

Dopo la Seconda guerra mondiale, ha partecipato anche alla guerra di Corea e a quella del Vietnam. Che ricordi conserva?

«In Corea volai con i bombardieri B-29: missioni dure, lunghe, spesso devastanti. In Vietnam fu diverso: un conflitto di giungla, con regole e pericoli nuovi. Ho servito il mio Paese in tre guerre. Non è stato semplice, ma era il mio dovere. E in ogni momento pensavo all’esempio dei miei compagni di Tuskegee, che mi hanno sempre guidato».

Colonnello, se potesse, tornerebbe a Ramitelli?

«Certamente. Tornare significherebbe rivedere quei luoghi che hanno segnato la mia giovinezza e il mio destino. Vorrei respirare di nuovo quell’aria, magari incontrare i figli e i nipoti delle famiglie che ci accolsero. Ramitelli per me non è solo una base: è un simbolo di speranza e di cambiamento».

Cosa vorrebbe che i giovani di oggi imparassero dalla storia dei Tuskegee Airmen?

«Che non bisogna arrendersi mai. Che i sogni vanno coltivati anche quando il mondo sembra dirti che non hai diritto a sognare. E che il coraggio non è solo volare in missione, ma affrontare i pregiudizi, abbattere le barriere, costruire un futuro migliore per chi verrà dopo di te. E permetta che le dica una cosa, Marco: la ringrazio per quello che fa per mantenere viva la nostra memoria. Non è un compito facile, ma è fondamentale, e noi gliene siamo grati».

C’è un messaggio che vorrebbe lasciare all’Italia e a Campomarino, che l’ha conosciuta e amata?

«Grazie, davvero grazie per l’accoglienza, per il calore, per averci fatto sentire uomini e non solo soldati. L’Italia ha avuto un posto speciale nella mia vita, e lo avrà sempre».

Alla fine della nostra intervista, il Colonnello Hardy mi prende la mano, mi guarda negli occhi e, con una commozione che traspare dal suo sorriso, mi abbraccia forte lasciando la sua ultima testimonianza prima di lasciarci, l’unica mai rilasciata per l’Italia.

Marco Altobello – Polk State College, Florida