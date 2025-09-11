Maggioranza compatta sulla Ciciola, mozione respinta

TERMOLI. Quasi un’ora di discussione per respingere all’unanimità dei presenti al momento del voto, ma non della maggioranza, la mozione di sfiducia all’assessore all’Ambiente del comune di Termoli, Silvana Ciciola, anche se dopo la conferenza dei capigruppo, l’atto politico di minoranza era stato depurato dal terzo dei dispositivi, proprio quello che avrebbe portato al voto dell’assise civica su sfiducia diretta in assemblea, non contemplata dalle norme vigenti. Restavano, dunque, la richiesta di dimissioni e quella di revoca delle deleghe da parte del sindaco.

In verità, il centrodestra aveva deciso nella riunione che precede ogni Consiglio che avrebbe parlato solo il primo cittadino, ma così non è stato, e si è innescata la bagarre.

L’argomento è stato introdotto da Mario Orlando, cui il primo firmatario Joe Mileti ha la parola.

Ovviamente, punti di vista diametralmente opposti, sulla città sporca, la poca cura del verde, persino il problema canile, amplificate le critiche negli interventi dello stesso Mileti e di Oscar Scurti. Proprio quest’ultimo ha fatto rompere il patto di maggioranza, con l’intervento di Giuseppe Spezzano, a cui sono seguiti quelli di Alberto Montano, Vincenzo Sabella, Nicola Felice e Giuseppe Terone, intervallati da Manuela Vigilante.

C’è stato chi ha voluto avere toni più discorsivi, altri hanno agitato la leva della responsabilità delle scelte assunte in passato dalle amministrazioni di centrosinistra, chiesto anche il ritiro della stessa mozione, ovviamente non ottenuto, ma i numeri sono in modo schiacciante dalla parte del centrodestra, com’è evidente. In opposizione, oltretutto, mancava Marcella Stumpo, fuori sede per motivi personali, come comunicato a inizio seduta dal presidente Annibale Ciarniello. Proprio Ciarniello ha avuto il suo bel da fare per tenere a bada chi parlava fuori microfono, ma l’argomento era particolarmente sentito da ambo le parti.

La discussione, che proponiamo in video integralmente, è stata chiusa da un intervento del sindaco Nico Balice, che ha sottolineato come il modus operandi dell’opposizione abbia compattato la maggioranza più che nelle aspettative e così, oltreché l’eccessiva durata contrattuale di alcuni appalti. Con 18-4 la mozione è stata bocciata.