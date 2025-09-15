Manes: «Che questo nuovo percorso sia per voi un tempo ricco di scoperte, emozioni, sorrisi e crescita»

MONTECILFONE. Giunge anche il messaggio di inizio anno scolastico dal sindaco e dall’amministrazione comunale di Montecilfone, Giorgio Manes: «Cari bambini e ragazzi, l’estate sta per lasciar spazio all’autunno, e con esso arriva un momento speciale: l’inizio di un nuovo anno scolastico.

A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, voglio rivolgervi un saluto affettuoso e un sincero augurio di buon anno scolastico. Che questo nuovo percorso sia per voi un tempo ricco di scoperte, emozioni, sorrisi e crescita.

Alla scuola dell’infanzia, dove ogni giorno è una piccola grande avventura, auguriamo che ogni bambino possa sentirsi accolto, protetto e libero di imparare giocando.

Alla scuola primaria, dove si imparano le basi per diventare cittadini consapevoli, auguriamo che la curiosità e l’entusiasmo vi accompagnino sempre tra i banchi e nei momenti di condivisione.

Alla scuola secondaria di primo grado, dove si inizia a guardare il mondo con occhi nuovi, auguriamo che possiate affrontare le sfide con coraggio, apertura e voglia di mettervi in gioco.

Un pensiero speciale va anche alle vostre famiglie, agli insegnanti, al personale scolastico e al dirigente, che ogni giorno lavorano con impegno e passione per creare un ambiente sereno e stimolante.

Noi, come Comune, saremo sempre al vostro fianco, pronti a sostenere la scuola e le sue esigenze, perché crediamo che l’educazione sia il cuore del futuro della nostra comunità.

Buon anno scolastico a tutti voi!

Che sia un anno pieno di nuove amicizie, scoperte, traguardi e soprattutto di felicità».