Martedì 16 settembre la nuova seduta del Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il presidente Quintino Pallante ha convocato per domani, martedì 16 settembre, con inizio dei lavori previsto per le ore 10, la prossima seduta del Consiglio regionale.
Questi gli argomenti che l’Assemblea sarà chiamata a trattare:
- Proposta di Regolamento di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Regolamento concernente la composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e la durata in carica della Consulta idrica di cui all’art. 16 della Legge regionale 22 aprile 2017, n. 4”;
- [DGR n. 577/2024] Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Modifica alla “versione 1” approvata con DGR n. 57 dell’8 marzo 2023;
- [DGR n. 599 del 19.12.2024] Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Modifiche;
- [DGR n. 187 del 20.06.2025] Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Modifica e integrazioni alla “versione 2” del CSR Molise, approvata con DGR n. 599 del 19.12.2024;
- Interpellanza, a firma del consigliere Gravina, ad oggetto “Chiarimenti sulla corretta applicazione della prassi per la gestione dell’ictus emorragico in Molise”;
- Interpellanza, a firma dei consiglieri Salvatore, Facciolla e Fanelli, ad oggetto “Rete dell’emergenza-urgenza ed alla rete ictus in Molise”;
- Interpellanza, a firma del consigliere Romano, ad oggetto “Stato delle procedure di realizzazione della cd. “torre Covid” presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso”;
- Interpellanza, a firma dei consiglieri Gravina, Primiani e Greco, ad oggetto “Verifica delle modalità di esecuzione delle pulizie in ambienti sanitari ad alta criticità, con particolare riferimento alle sale operatorie e aree limitrofe, nell’ambito del contratto affidato alla società Dussmann Service Srl e dell’eventuale subappalto”;
- Interpellanza, a firma dei consiglieri Gravina e Primiani, ad oggetto “Delibera DG ASReM n. 593/2025 – delucidazioni”;
- Interpellanza, a firma dei consiglieri Salvatore, Facciolla e Fanelli, ad oggetto “DCA n. 100/2025 dedicato alla Rete ICTUS ed al relativo protocollo d’intesa”;
- Interpellanza, a firma del consigliere Gravina, ad oggetto “Attivazione H24 presso IRCCS Neuromed, tempistiche per la piena operatività pubblica del Cardarelli e impatto sulla mobilità sanitaria extra-regionale”;
- Interpellanza, a firma del consigliere Romano, ad oggetto “Posti letto disponibili nei reparti ospedalieri del Cardarelli di Campobasso e ciononostante non utilizzati per decongestionare il Pronto soccorso”;
- Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto “Rete Ictus regionale – Convenzione con IRCCS Neuromed. Richiesta chiarimenti su valutazioni economiche, pareri istituzionali e strategia per il potenziamento del sistema pubblico”;
- Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Salvatore, Facciolla e Fanelli, ad oggetto “Sequestro di farmaci destinati agli ospedali molisani”;
- Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Gravina e Primiani, ad oggetto “Chiarimenti urgenti sulla situazione economico-finanziaria e contrattuale del centro Responsible – ex Gemelli Molise – e sugli intendimenti della Regione Molise alla luce delle dichiarazioni del Presidente Roberti”;
- Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, ad oggetto “Gestione ed utilizzazione delle acque dell’invaso Liscione per fornire ulteriore acqua alla Regione Puglia. Chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale”