Memorie in Movimento, in via Alfano per prevenire l’Alzheimer

TERMOLI. L’Amma celebra anche a Termoli. la Giornata Mondiale dell’Alzheimer con “Memorie in Movimento”.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’Associazione Molisana Malati di Alzheimer Odv (Amma) promuove “Memorie in Movimento”, tre giornate dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione, attraverso attività volte al benessere e alla promozione di corretti stili di vita.

Gli appuntamenti si terranno il 19, 20 e 21 settembre 2025 nelle città di Campobasso e Termoli e Isernia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sul tema cruciale dell’Alzheimer e delle demenze, offrendo informazioni utili alla cittadinanza e strumenti concreti per la prevenzione. I partecipanti potranno usufruire di screening gratuiti per la salute dell’udito e del cuore, oltre a test specifici per valutare il deterioramento cognitivo.

A Termoli, il punto di incontro è stato allestito all’angolo tra via Alfano e corso Nazionale, con la presenza del responsabile dell’associazione Antonio D’Ambrosio e di sua figlia Giulia. Complice la giornata dal clima estivo, numerose persone si sono fermate per sottoporsi ai test, raccogliere depliant informativi e ricevere spiegazioni dettagliate sull’iniziativa.

Michele Trombetta