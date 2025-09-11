Mensa Responsible: il presidio arriva davanti al Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Continua e non si fermerà fino a quando non verrà garantita giustizia il presidio dei 16 lavoratori della mensa del Responsible Research Hospital, con le organizzazioni sindacali Filcams, Fisacat e UILTuCS Molise che li stanno affiancando, sostenendo e supportando nella lotta per riavere il proprio posto di lavoro.

Una protesta pacifica ma ingombrante che martedì 16 settembre, dalle ore 10 alle ore 13, si sposterà nei pressi del Consiglio Regionale, ove, lo si spera, si discuterà proprio della paradossale situazione in cui versano 16 famiglie molisane.

È questo l’impegno che lunedì 8 settembre ha assunto formalmente il presidente del Consiglio Pallante, venuto a solidarizzare con i lavoratori in presidio fuori alla struttura sanitaria Responsible. Un impegno di discussione che dovrebbe essere bipartisan ed ulteriore rispetto agli schieramenti politici, posto che 5 Stelle e Pd avevano già presentato una mozione congiunta in tal senso nei giorni scorsi.

Filcams, Fisacat e UILTuCS Molise, che hanno apprezzato la vicinanza di tutte le forze politiche in questa vicenda, ora chiedono lo sforzo di mettere in campo atti concreti per risolvere positivamente questa vertenza.

“Che il Responsible Research Hospital si attivi per rimediare all’imminente danno che ha cagionato a questi 16 lavoratori, feriti ma mai disposti ad abbassare la testa!”, concludono Filcams, Fisacat e UILTuCS Molise.

Le organizzazioni sindacali terranno informata la cittadinanza tutta di tutti gli sviluppi della vicenda.