Mercoledì pomeriggio i funerali di Ilaria Forgione

MONTENERO DI BISACCIA. Un dolore che attraversa il cuore della comunità. Ilaria Forgione, scomparsa prematuramente all’età di 25 anni nella serata di domenica scorsa a causa di un incidente stradale, nel giorno del suo compleanno, sarà accompagnata all’ultimo saluto domani, mercoledì 1° ottobre alle ore 15, nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel clima di lutto cittadino decretato dall’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia. La giovane, che era incinta di 8 mesi, lascia un vuoto profondo tra familiari, amici e concittadini.

A stringersi nel lutto sono i genitori Filomena e Bruno, la sorella Roberta con il marito Andrea, la nonna Maria, il compagno Alex e tutti i parenti. La salma giungerà dalla Casa Funeraria Morrone di via Padre Pio, aperta dalle 8 alle 20.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione.

Il funerale sarà occasione di raccoglimento e testimonianza dell’affetto che circondava Ilaria, il cui ricordo resterà vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta.