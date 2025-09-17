«Meritava di essere onorato, anche solo con un gesto: fermarsi», riflessioni del giorno dopo

TERMOLI. Riflettori anche nazionali sulla polemica sollevata ieri dalle parti sociali per la riapertura al pubblico, avvenuta ieri a metà mattina, dopo il dramma del lavoratore trovato senza vita la sera prima, nel supermercato Eurospin di via Corsica.

In un componimento articolato e sentito, la dottoressa Orsola Di Palma esprime un pensiero che ha accomunato molti, nella nostra realtà territoriale.

«Se n’è andato un uomo.

Un lavoratore, sì. Ma prima ancora un marito. Un padre.

Uno che la sera tornava a casa con la stanchezza negli occhi e magari il sorriso stropicciato,

per abbracciare chi lo aspettava.

Uno che, forse in silenzio, portava addosso il peso di troppe responsabilità,

di un lavoro che non lascia spazio all’anima,

di una catena che stringe anche quando non si vede. uel giorno, sul posto di lavoro, qualcosa si è spezzato.

Forse il cuore. Forse la speranza.

Forse la forza di continuare a lottare da solo.

E il giorno dopo, come se niente fosse,

le macchine hanno ripreso a correre.

Gli orologi a girare.

Le produzioni a marciare.

Ma lui non c’era più.

E nessuno ha fermato il tempo.

Nessuno ha detto: “Basta per oggi. Per rispetto. Per dolore. Per dignità.”

Eppure, si doveva.

Perché una famiglia ha perso un padre.

Una moglie ha perso il compagno di una vita.

Dei figli, se ci sono, hanno perso il sorriso più sicuro del mondo.

E noi, che restiamo, possiamo almeno dire questo:

Non era un operaio.

Non era una riga sul giornale.

Era una persona. Era casa per qualcuno.

Era amore, era fatica, era vita.

E meritava di essere onorato, anche solo con un gesto: fermarsi.

Solo per un’ora. Solo per un giorno. Solo per dire:

“Non sei stato invisibile. Non sei stato inutile. Non sei stato solo.”

A te, che non sei più qui,

ti portiamo nel cuore con rispetto e vergogna.

Perché il mondo è andato avanti senza neanche voltarsi.

Ma chi ti ha voluto bene, no.

Loro non ti dimenticheranno.

E nemmeno noi».