Meteo in peggioramento, il biglietto da visita dell’autunno

TERMOLI. L’autunno è entrato ufficialmente, ieri sera e si prevede anche un cambiamento meteo, col maltempo che sta imperversando nel Centro-Nord.

In Molise, la giornata di oggi — martedì 23 settembre — si presenta piuttosto instabile, con piogge diffuse e persistenti che interessano gran parte del territorio regionale. Le temperature si mantengono contenute, oscillando tra i 16 e i 19 gradi, mentre l’umidità è elevata.

I venti soffiano moderati da ovest, contribuendo a una sensazione di fresco accentuata soprattutto lungo la costa.

Per domani, mercoledì 24, è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni: al mattino potrebbero verificarsi ancora rovesci sparsi, ma nel pomeriggio si prevedono ampie schiarite.

Le temperature minime scenderanno intorno ai 12 gradi, mentre le massime si stabilizzeranno sui 20. Giovedì 25 e venerdì 26 saranno giornate più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso e clima asciutto; le temperature si manterranno tra gli 11 e i 21 gradi, ideali per attività all’aperto o per godersi gli ultimi scorci d’estate.

Il fine settimana si preannuncia variabile: tra sabato e domenica si alterneranno nuvole e momenti di sole, con possibilità di piogge leggere e temperature stabili tra i 12 e i 20 gradi.

Da segnalare, infine, un’allerta meteo gialla diramata dall’Aeronautica Militare per la giornata di mercoledì 24, valida dalle 2:00 alle 19:59, a causa del rischio di temporali e piogge intense. Un quadro che invita alla prudenza, ma che lascia intravedere un miglioramento graduale verso la fine della settimana.