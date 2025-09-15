Minoranza all’attacco: «Colonia svenduta, ciclabile cancellata, pineta dimenticata a Petacciato»

PETACCIATO. L’opposizione torna a dare battaglia a Petacciato e lo fa ammonendo tre dossier scottanti: «Colonia svenduta, ciclabile cancellata, pineta dimenticata: il crimine contro Petacciato».

Il gruppo consiliare di opposizione “Petacciato in buone mani” denuncia con forza la decisione dell’Amministrazione comunale di avviare l’iter per cambiare la destinazione d’uso della ex Colonia Marina: con la determinazione n. 35 del 30/06/2025 il Comune ha incaricato un legale di esprimere un parere per verificare “la possibilità di un cambio di destinazione d’uso dell’immobile… insistente su area tratturale e con destinazione vincolata”.

L’incarico è stato affidato allo studio legale dell’avvocato Andrea Latessa per € 1.196,00 (CIG B7593DB166), con pubblicazione all’Albo dal 30/06/2025 al 15/07/2025.

La ex Colonia Marina è un bene pubblico a pochi metri dal mare, per decenni simbolo della nostra comunità: prima colonia per i bambini, poi – grazie a un finanziamento pubblico – ristrutturata e trasformata in albergo. Dal 2011 l’immobile è tornato al Comune ed è stato più volte messo all’asta con un chiaro vincolo di destinazione turistico-ricettiva: doveva restare albergo, a tutela dello sviluppo turistico di Petacciato Marina, dell’occupazione locale, della destagionalizzazione, della formazione e lavoro per giovani e donne, dell’aumento dell’indotto fiscale e della qualità urbana.

Più bandi, anche con ribassi fino a 990.000 euro, sono andati deserti: mai, però, è stato messo in discussione il vincolo turistico che rappresenta l’interesse pubblico.

Con l’atto n. 35/2025, la Giunta ha imboccato la strada che porta dritta a sbloccare quel vincolo: si chiede un parere ad hoc per esplorare il cambio di destinazione d’uso. Non conosciamo ancora il parere (faremo immediatamente un accesso agli atti), ma la direzione è lampante: trasformare l’ultima grande occasione turistica della Marina in appartamenti. Cemento al posto di lavoro e sviluppo.

Come se non bastasse, emerge un’altra ferita: Petacciato rischia di restare l’unico comune della costa adriatica senza pista ciclabile.

Mentre i fondi Pnrr finanziano la Ciclovia Adriatica da Trieste a Santa Maria di Leuca, a Petacciato tutto si è arenato per errori di pianificazione e mancato coinvolgimento nelle conferenze di servizi. Risultato: nessun percorso verde, nessuna mobilità sostenibile, isolamento e umiliazione. E mentre si piange sulla ciclabile negata, si lavora alacremente per la colata di cemento della ex Colonia.

Allo stesso tempo, la pineta di Petacciato Marina, che potrebbe essere la vera perla verde della nostra costa — un bene naturale da custodire, valorizzare e rendere fruibile con cura — versa in uno stato di grave abbandono.

Il sindaco stesso lo ammette, parlando di degrado ambientale, incendi, frequentazioni improprie. Ma anziché difendere e rilanciare il polmone verde di Petacciato, la sua proposta è la solita: strade, cemento, convenzioni, “master plan”. È inaccettabile: laddove dovrebbe nascere un progetto di rigenerazione ecologica, capace di coniugare tutela e turismo, si continua a pensare a colate di asfalto.

Eppure, la pineta — se gestita con intelligenza e con un piano serio — potrebbe diventare il cuore di un turismo sostenibile, unita alla ciclabile e alla Colonia recuperata come struttura ricettiva.

Tre simboli, un unico fallimento:

La Colonia : destinata a diventare appartamenti, non più turismo e lavoro;

: destinata a diventare appartamenti, non più turismo e lavoro; La ciclabile : persa per incapacità, isolando Petacciato dal resto della costa;

: persa per incapacità, isolando Petacciato dal resto della costa; La pineta: abbandonata al degrado, usata solo come pretesto per nuove colate di cemento.

Tre simboli, un unico comune denominatore: incapacità totale di programmazione e visione, e una pericolosa inclinazione a piegare il territorio agli interessi di pochi. Un sindaco che parla di ambiente e di futuro ma produce solo cemento e degrado è il ritratto di un sepolcro imbiancato.

Nel passato, di fronte ad aste deserte e a un prezzo troppo alto, alcuni di noi proposero una nuova perizia per ricalibrare il valore e rendere appetibile l’investimento, senza toccare il vincolo turistico-ricettivo. Quella resta la strada:

nuova stima realistica dell’immobile;

gara trasparente con vincolo d’uso turistico, premiando progetto, occupazione, sostenibilità;

clausole sociali su lavoro locale, filiera corta e tutela paesaggistica;

piano di rilancio ecologico della pineta;

integrazione di Colonia, pineta e ciclabile in un unico progetto di turismo sostenibile.

Proporremo subito:

accesso agli atti su determina e parere legale, con pubblicazione integrale alla cittadinanza;

mozione consiliare per confermare il vincolo turistico-ricettivo sull’immobile;

valutazione di tutti gli strumenti amministrativi e giurisdizionali a tutela dell’interesse pubblico.

Siamo certi che questa nostra battaglia troverà il sostegno unanime e trasversale dell’intera comunità. In passato ci furono feroci opposizioni persino all’idea di vendere la ex Colonia per realizzarci un albergo.

Siamo certi di trovare al nostro fianco tutti coloro che gridavano allora allo scandalo, e che lo faranno con ancora maggiore forza oggi di fronte a una scelta criminale. Questo atto è politicamente immorale e indegno: grida vendetta non solo agli occhi dei cittadini di oggi, ma anche di chi verrà domani.

La ex Colonia deve restare turismo, accoglienza, lavoro. La ciclabile deve essere completata come simbolo di mobilità sostenibile. La pineta deve rinascere come polmone verde della nostra costa. Qualsiasi altra scelta verrà fermata. Questo scempio non si farà. Mai». Così il Gruppo consiliare “Petacciato in buone mani”.