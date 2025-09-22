Mobilità sostenibile e decoro urbano in via Duca degli Abruzzi

TERMOLI. Da un’isola ecologica dismessa, recintata e fonte di degrado, a causa del comportamento incivile della gente, turisti e residenti, sia chiaro, a un’opera sostenibile.

Sono in corso oggi le operazioni di installazione delle colonnine per il nuovo servizio di bike sharing cittadino. Nelle prossime ore arriveranno le biciclette: otto mezzi in totale, pronti a rivoluzionare la mobilità urbana con un approccio smart, sostenibile e a impatto zero.

Il progetto, promosso dal Comune di Termoli, prevede anche la regolamentazione dell’utilizzo da parte dell’amministrazione, che interverrà con appositi provvedimenti nelle prossime settimane. Entro un mese, l’isola spartitraffico all’ingresso del centro città sarà abbellita con panchine e arredi urbani, trasformandosi in un vero e proprio biglietto da visita per chi arriva dalla stazione o dal sottopasso.

«Desideriamo una città più bella, più attraente. Una città finalista della selezione come Capitale dell’arte contemporanea merita bellezza», ha dichiarato l’assessore Enrico Miele, sottolineando il valore simbolico e funzionale dell’intervento.

Il servizio Weelo Bike Sharing, già attivo in altre realtà italiane, consente di trovare, prenotare e sbloccare una bicicletta in pochi secondi tramite app. Le bici sono robuste, confortevoli e sempre pronte all’uso: ideali per muoversi in città senza stress, evitando traffico e problemi di parcheggio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal comitato dei residenti della zona centrale, che ha seguito con attenzione l’evoluzione del progetto. «Attendiamo altri miglioramenti già in corso d’opera. Possiamo dire a gran voce, dopo la nostra riunione, che abbiamo un sindaco che ascolta e agisce, e un assessore ai Lavori pubblici tra i migliori degli ultimi quarant’anni», si legge nella nota del comitato.

Infine, vogliamo anche evidenziare la nostra soddisfazione, poiché per la rimozione di questo “obbrobrio” abbiamo spinto parecchio nel corso degli anni.