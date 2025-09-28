«Mobilitiamoci per la Global Sumud Flotilla», appello da Guglionesi e Termoli

GUGLIONESI-TERMOLI. Si rinnova l’appello a sostenere la Global Sumud Flottila.

«Come gruppo “Palestina libera 86034”, abbiamo lanciato un’iniziativa cruciale per la solidarietà e la giustizia: una raccolta firme online rivolta al Prefetto di Campobasso. L’obiettivo è chiaro e non ammette rinvii: garantire protezione e sicurezza alla Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria diretta a Gaza con l’intento di rompere l’assedio e portare aiuti vitali alla popolazione.

L’assedio a Gaza continua a causare una crisi umanitaria senza precedenti, negando alla popolazione i beni di prima necessità e i diritti più elementari. La Global Sumud Flotilla non è solo una nave; è un simbolo vivente di speranza e un’azione concreta per rompere l’isolamento a cui è costretta Gaza.

Tuttavia, queste missioni affrontano rischi enormi. Per questo motivo, il nostro appello mira a sensibilizzare le istituzioni locali, chiedendo al Prefetto di Campobasso di farsi portavoce e di intervenire per assicurare che questa missione possa operare in sicurezza e nel rispetto del diritto internazionale. È un modo per mostrare che anche dalla nostra comunità, in Italia, la solidarietà per il popolo palestinese è forte e attiva.

Ogni firma conta

La forza di una petizione risiede nel numero delle persone che la sostengono. Ogni firma aggiunta a questo appello non è solo un nome su un foglio virtuale, ma un passo concreto verso la giustizia e un segnale forte per le istituzioni. Insieme, possiamo fare pressione e dimostrare che non siamo indifferenti di fronte alle violazioni dei diritti umani.

Unisciti a noi e sostieni questa causa. Il tuo contributo è fondamentale per dare forza a questa richiesta. Ricordiamo che oggi dalle 18 saremo a Termoli, sul Corso Nazionale».