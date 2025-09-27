Moto e auto d’epoca in piazza Sant’Antonio: la Brescia-Napoli arriva in città

TERMOLI. Rombano i motori e soprattutto si consacra la passione per i veicoli d’epoca, che hanno gremito la terrazza di piazza Sant’Antonio, puntualissimi moto e auto alle 18.

Terza tappa della decima edizione de “La Brescia-Napoli – Classica in moto d’epoca” ha fatto tappa a Termoli, portando con sé un’atmosfera di passione, storia e bellezza. Questa manifestazione motociclistica, che attraversa l’Italia da nord a sud, ha visto circa 100 motociclette d’epoca percorrere circa 1000 km in quattro giornate, coinvolgendo squadre di appassionati in un viaggio che celebra la lentezza, la scoperta e la memoria su due ruote.

Termoli è una delle tappe più suggestive del percorso. Dalle ore 18, i veicoli sono stati posizionati su tappetini, permettendo a decine e decine di persone di ammirarli da vicino.

L’evento ha offerto anche momenti di incontro con la cittadinanza, esposizione dei mezzi, servizi di assistenza e vigilanza notturna.

Domani pomeriggio il traguardo partenopeo, nel tragitto Termoli-Napoli, sull’asse Adriatico-Tirreno, come ci ha evidenziato Elisa Auguadra, tra gli organizzatori, che ritroviamo dopo 4 anni.

Ogni squadra partecipante è composta da quattro motociclisti, con almeno un mezzo sotto i 250 cc, costruito entro il 1978. I partecipanti accumulano punti rispettando orari, visitando musei e paesaggi, scattando foto creative e affrontando prove di abilità.

Sono previsti bonus per chi viaggia con auto d’epoca di supporto o rinuncia all’assistenza esterna. La quota d’iscrizione include cene di tappa, assistenza meccanica, roadbook, gadget e album fotografico finale.

Dopo 4 anni dal primo arrivo, per Termoli, la tappa della Brescia-Napoli è stata un’ulteriore opportunità per inserirsi nel circuito nazionale della mobilità storica e del turismo esperienziale.