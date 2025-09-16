Multe agli studenti, la Polizia locale: «Solo per sicurezza e ordine urbano»

TERMOLI. Precisazioni del comandante della Polizia locale Pietro Cappella in merito alle sanzioni elevate ai ciclomotori in sosta irregolare nei pressi dell’istituto scolastico di Termoli.

«In riferimento all’articolo di stampa recentemente pubblicato circa le sanzioni comminate ai ciclomotori in sosta irregolare in piazza Donatori di Sangue, nei pressi di un istituto scolastico del centro cittadino, si ritiene doveroso fornire alcune precisazioni.

Gli accertamenti svolti dalla Polizia locale sono stati effettuati a seguito di segnalazioni pervenute alla centrale operativa da parte di cittadini che, nel tentativo di accedere ai propri veicoli regolarmente parcheggiati, si trovavano “ostacolati dai ciclomotori in sosta selvaggia”, posizionati in maniera tale da intralciare la circolazione e impedire il passaggio.

Si evidenzia che l’intervento degli agenti è avvenuto in risposta a un’esigenza concreta di sicurezza e viabilità urbana, con l’applicazione puntuale delle disposizioni previste dal Codice della Strada, senza alcun intento persecutorio, ma con il solo obiettivo di ripristinare le condizioni di ordine e legalità richieste dalla cittadinanza stessa.

Si ricorda che la Polizia Locale, oltre ad essere un presidio di legalità sul territorio, rappresenta un punto di riferimento per i cittadini ed agisce quotidianamente per garantire sicurezza, rispetto delle regole e civile convivenza, con professionalità, spirito di servizio e dedizione, anche in situazioni complesse e spesso prive di riconoscimento, senza alcuna discrezionalità personale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza.

Alcuni commenti, diffusi successivamente sui social network, hanno assunto toni denigratori, oltraggiosi e diffamanti nei confronti del Corpo della Polizia Locale, per i quali sono già state avviate le attività di verifica ed acquisizione dei contenuti.

Tali commenti, oltre ad essere moralmente inaccettabili, non solo ledono l’immagine di chi ogni giorno lavora per la sicurezza della comunità, ma contribuiscono ad alimentare un clima di ostilità ingiustificato e dannoso per tutti».