Ninetta e il manto di San Basso: il ritorno alla normalità

TERMOLI. C’è chi a 99 anni si ritira dal mondo, e chi invece lo abbraccia con una forza che commuove. Ninetta, icona di vitalità e devozione termolese, lo ha fatto ancora. Dopo l’incidente dello scorso agosto durante la processione di San Basso, quando una caduta sul peschereccio le causò la frattura del femore, la sua storia sembrava destinata a diventare un racconto di resilienza. Oggi, quel racconto ha un nuovo capitolo: quello della rinascita.

Operata con successo dal dottor Giuseppe Gagliardi e dalla sua equipe presso il reparto di Ortopedia dell’ospedale San Timoteo, Ninetta ha affrontato con coraggio il percorso di riabilitazione, sostenuta da uno staff medico e assistenziale che ha saputo coniugare professionalità ed empatia. Al controllo post-operatorio, la radiografia ha confermato ciò che il cuore già sperava: tutto procede più che bene.

E così, con la gioia nel cuore e il passo ritrovato, Ninetta ha onorato un appuntamento gastronomico che era stato programmato proprio per il giorno dell’intervento. Un gesto semplice, ma carico di significato: il ritorno alla normalità, alla convivialità, alla vita.

Nel messaggio condiviso dalla famiglia, emerge una profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questo miracolo quotidiano: il dottor Gagliardi, il personale del reparto, il servizio di assistenza domiciliare, il centro di riabilitazione ortopedica, e tutti gli amici e conoscenti che hanno offerto sostegno. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al “manto di San Basso”, quasi a voler suggellare la fede che ha accompagnato ogni passo di questo percorso.