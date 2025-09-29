“No Limit MarlinTremiti”: una settimana di immersioni

ISOLE TREMITI. Una settimana di emozioni e immersioni: successo per “No Limit MarlinTremiti” e i 25 anni del centro

Si è conclusa domenica 28 settembre una settimana intensa e memorabile alle Isole Tremiti, scandita da attività didattiche, corsi di subacquea e immersioni spettacolari, culminata nell’evento “No Limit MarlinTremiti” tenutosi sabato 27 settembre presso il Ristorante La Fenice.

L’iniziativa ha coinvolto 130 partecipanti, tra cui oltre 80 subacquei, in un clima di entusiasmo e condivisione. Tra i protagonisti, gli studenti del liceo scientifico “G. Marconi” di Foggia e i gruppi MantaSub Verona, Macerata Sub e Colossea Diving a.s.d. Roma, che hanno animato le giornate con passione e spirito di squadra.

La serata “No Limit” ha regalato momenti di allegria e una coinvolgente estrazione di premi offerti dal Marlin Tremiti, suggellando un’esperienza che ha unito sport, formazione e divertimento.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per celebrare i 25 anni di attività del centro MarlinTremiti, punto di riferimento per la subacquea e la valorizzazione del patrimonio marino dell’arcipelago.