«Non è tollerabile il disprezzo verso chi lavora ogni giorno»

CAMPOBASSO. È durissima la denuncia dei sindacati molisani nei confronti del Responsible Research Hospital di Campobasso. I lavoratori della mensa, 16 dipendenti improvvisamente licenziati, insieme a Filcams Cgil, Fisascat CISL e UILTuCS Molise, hanno istituito un presidio permanente all’ingresso dell’ospedale per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla loro situazione.

“Chiediamo di poter incontrare tutti voi rappresentanti della politica molisana per condividere il nostro dolore e le nostre difficoltà, a prescindere dalla delega politica di ognuno e dalla funzione che svolgete. La richiesta è di vicinanza e, perché no, magari di qualche buona idea”, affermano i sindacati, invitando tutti a partecipare lunedì 8 settembre 2025, dalle ore 11.00, presso il presidio dei lavoratori. “Abbiamo esteso questo invito anche agli organi di informazione molisana e nazionale: la presenza della stampa è come sempre fondamentale“.

Filcams, Fisascat e UILTuCS sottolineano che non si tratta di una questione di deleghe o competenze, ma di civiltà umana e di necessario sostegno ai lavoratori coinvolti. “È proprio per questo motivo che chiediamo a tutti i rappresentanti istituzionali, di ogni ordine e grado, di dedicare un’ora del proprio tempo per ascoltare le ragioni, il dramma e l’incubo dei 16 lavoratori che hanno perso l’occupazione”, aggiungono le segreterie dei sindacati, che hanno anche convocato una conferenza stampa rivolta agli organi di stampa regionali e nazionali.

Ma la situazione non riguarda solo il personale della mensa. Cobas Pubblico Impiego ha inviato una formale diffida alla direzione dell’ospedale per il mancato pagamento degli stipendi di agosto 2025 al personale sanitario e amministrativo, inclusa la dirigenza medica, e per il mancato rimborso dell’Irpef ai lavoratori che avevano indicato il sostituto d’imposta. “Il pagamento degli stipendi non è una concessione, è un obbligo di legge. Ogni ritardo rappresenta un fatto gravissimo e inaccettabile”, affermano i Cobas, richiamando l’articolo 36 della Costituzione e l’articolo 2099 del Codice Civile.

Nella diffida, Cobas intima all’ospedale di provvedere immediatamente al pagamento integrale degli stipendi e dei rimborsi Irpef, di fornire tempistiche certe e documentate di regolarizzazione entro cinque giorni lavorativi, e di assumersi la responsabilità degli inadempimenti senza scaricare pressioni sui lavoratori. Il sindacato non esclude azioni legali e mobilitazioni, avvertendo che, in assenza di risposte concrete, si rivolgerà agli organi di controllo e alla magistratura. La diffida è stata trasmessa al Prefetto di Campobasso, alla Regione Molise – direzione generale della Salute – e al Presidente della Regione.

“Non è tollerabile che chi lavora ogni giorno per garantire la salute pubblica venga trattato con tale disprezzo istituzionale. Non ci fermeremo finché ogni lavoratore non riceverà quanto gli è dovuto”, concludono i sindacati e i Cobas, ribadendo l’urgenza di interventi concreti da parte della direzione dell’ospedale e delle istituzioni.