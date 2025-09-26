«Non si fermano nemmeno davanti alla sofferenza», lo sdegno per il manifesto strappato

TERMOLI. «Dovevo fare un manifesto speciale per le persone inutili che non si fermano nemmeno davanti alla sofferenza e a un lutto. “Io so”».

Così si apre lo sfogo amaro di chi, in questi giorni, ha visto l’immagine commemorativa del proprio fratello Gianni strappata, vilipesa, calpestata, alla rotatoria di Rio Vivo. Un gesto che ha ferito non solo la famiglia Tozzi, ma l’intera idea di rispetto che dovrebbe accompagnare ogni lutto.

La rabbia è stata immediata, bruciante. Perché davanti alla morte non si dovrebbe discutere, né provocare. Si dovrebbe solo tacere, pensare, riflettere. Anche quando ci sono state incomprensioni, divergenze, silenzi. Anche quando le relazioni si sono incrinate. Il lutto è un tempo sacro, che chiede rispetto. E chi non sa fermarsi nemmeno davanti al dolore altrui, dimostra solo povertà d’animo.

«Abbiamo ricevuto tanto affetto, e lo abbiamo sentito forte. Ma quel gesto ci ha ricordato che non tutti sanno cosa significa perdere una persona insostituibile. Non tutti sanno cosa vuol dire stringersi in un abbraccio che cerca solo pace.»

La famiglia Tozzi cerca solo di ricordare che dietro ogni manifesto c’è una storia, un volto, un amore. E che davanti alla morte, l’unico gesto sensato è il silenzio rispettoso.