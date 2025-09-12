«Non siamo un’associazione che si oppone», il comitato Più alberi scrive al sindaco Balice

TERMOLI. Dopo la discussione avvenuta ieri in Consiglio comunale, il Comitato Più Alberi scrive al sindaco Nico Balice.

«Siamo sconcertati e profondamente rattristati dalle parole che ha proferito in occasione del Consiglio comunale. Le sue dichiarazioni, che ci additano come un’associazione che si oppone, stonano in modo clamoroso con le sue dichiarazioni passate.

Non possiamo dimenticare il giorno in cui, durante la campagna elettorale, si dichiarò favorevole alla piantumazione di alberi per rendere Termoli una città più green. Non possiamo dimenticare gli incontri nel suo ufficio, quando, dopo aver ascoltato le nostre intenzioni, ci disse: “Per me è un sì”. Oggi, lo stesso sindaco ci definisce un ostacolo, ignorando la vera realtà dei fatti. Questo ci offende e ci addolora. Come ci addolora essere paragonati ad un’organizzazione del Nord Italia, quale Rete Clima, che ha risorse, mezzi e dipendenti alla stregua di una grande azienda. Significa non riconoscere e apprezzare nel profondo l’impegno di un comitato di termolesi come lei che fanno tutto questo esclusivamente per amore della propria città.

Il Valore del nostro Impegno

In una società dove il tempo è il bene più prezioso e l’individualismo è la nuova religione, il nostro piccolo comitato, fatto per lo più di famiglie, ha scelto di investire volontariamente tempo, energia e denaro in un progetto che porta benefici a tutta la comunità. Il nostro unico obiettivo è tutelare gli alberi esistenti e promuovere la forestazione urbana. Non solo per una città più bella, ma anche più sana e vivibile.

Da aprile 2023 ad oggi abbiamo lavorato senza sosta. Il nostro impegno ha ricevuto numerosi attestati di stima: siamo stati persino insigniti del “Premio Adriatico 2024 per l’ambiente” nella sezione Molise. L’incoraggiamento è arrivato da cittadini, comitati di quartiere, scuole e persino sindaci di altri comuni molisani che ci hanno invitato a piantare anche quest’anno.

Nel suo Comune, invece, abbiamo trovato un’ingiustificata opposizione e un’inspiegabile indifferenza. Le nostre proposte di collaborazione e di piantumazione nei giardini pubblici non hanno mai ricevuto una risposta ufficiale. E, purtroppo, abbiamo dovuto ascoltare in più occasioni l’assessora all’ambiente sostenere, anche in nostra presenza e sui giornali, che i nostri alberi non le piacciono, che non siamo capaci, che non siamo dei “tecnici” e che piantiamo alberi “così… tanto per”. L’Assessora Silvana Ciciola non ci mai proposto alcun tipo di collaborazione né ricevuto di persona in commissione ambiente, alla quale abbiamo partecipato una sola volta invitati dal presidente Angelo Marinucci, al solo scopo consultivo per essere poi messi subito alla porta sfruttando il primo pretesto possibile.

Il Nostro Metodo Rigoroso

Il nostro lavoro è tutto fuorché improvvisato. Ogni piantumazione segue un iter preciso e rigoroso:

ci documentiamo sulle essenze migliori in base all’area di destinazione

ci confrontiamo con tecnici esperti del verde (lo stesso Dec comunale ha collaborato proficuamente con noi durante la precedente amministrazione)

stiliamo un documento di permesso da protocollare in Comune o, in caso di altri enti, alle segreterie preposte

facciamo richiesta formale al vivaio forestale regionale o acquistiamo con i fondi del comitato le essenze prescelte

andiamo sul campo e realizziamo a mano le buche con attrezzature tradizionali che abbiamo acquistato con le donazione dei nostri soci

procediamo alla piantumazione seguendo tutte le regole necessarie per garantire un buon attecchimento della pianta

Monitoriamo e ci prendiamo cura di ogni pianta per almeno 3 anni, portando anche l’acqua a mano se necessario, fino a 25 litri per pianta durante l’estate.

Ci addolora dover ancora una volta sottolineare ciò che è noto a tutti, non solo ai nostri numerosi sostenitori. E ci rattrista constatare che, invece di beneficiare di una collaborazione costruttiva e gratuita, come succede regolarmente in tutta Italia e non solo, si preferisca alimentare un’ostilità che non porta alcun beneficio alla nostra città.

Siamo pronti, come sempre, a continuare a fare la nostra parte per il bene comune».