Non solo SportCity Day, inseguendo il benessere fisico sul litorale nord

TERMOLI. La cultura dello sport e del benessere fisico è ormai parte integrante della vita quotidiana di tante persone. Sempre più cittadini e turisti scelgono di dedicare tempo all’attività fisica, all’aria aperta, trasformandola in uno stile di vita. È un fenomeno che racconta anche un’evoluzione culturale: lo sport non è più soltanto disciplina o sacrificio, ma un modo per stare bene con sé stessi, socializzare e vivere gli spazi urbani in modo diverso.

Oggi, in una domenica di sole di settembre, l’ultima dell’estate 2025, a Termoli si è vista chiaramente questa tendenza. Le attrezzature sportive installate sul Lungomare Nord sono state utilizzate da chi, residente o turista, ha colto l’occasione per allenarsi fronte mare, concedendosi un momento di benessere a cielo aperto. Una scena che racconta un territorio vivo, capace di offrire esperienze autentiche.

La fortuna di Termoli è proprio quella di nascere sul mare: un contesto naturale che diventa valore aggiunto per chi pratica sport. Allenarsi respirando aria marina, con l’orizzonte a pochi passi, trasforma l’attività fisica in un’esperienza completa, che unisce movimento, natura e paesaggio.

Forse, senza danneggiare la flora del territorio e laddove ci fossero i crismi per intervenire, si potrebbe pensare a sfoltire il verde che in alcuni tratti sembra offuscare la visuale del mare. Sarebbe un miglioramento semplice, capace di rendere l’esperienza sportiva ancora più unica e bella, valorizzando al massimo il contesto naturale.

Le attrezzature sul lungomare non rappresentano soltanto un servizio per i cittadini, ma anche un’opportunità di valorizzazione turistica. Sempre più viaggiatori, infatti, scelgono le mete non solo per le spiagge o i monumenti, ma anche per le esperienze legate al benessere e allo stile di vita.

Forse Termoli potrebbe addirittura pensare di ampliare questi spazi, incentivando e diversificando le aree dedicate allo sport all’aperto. Perché lo sport è salute, è socialità, è cultura, ma può essere anche attrattiva turistica. E un territorio che sa valorizzare questo incontro tra benessere e paesaggio dimostra di avere uno sguardo rivolto al futuro.

Angelica Silvestri