Nonni Vigili a Termoli, Verini: “Grazie ai volontari, un progetto che rafforza la comunità”

TERMOLI. Un nuovo servizio per la comunità di Termoli ha preso il via ieri 15 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.

Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e la forza del volontariato locale. A confermarlo è il consigliere comunale di Fdi, Marco Verini, presidente della V commissione e promotore dell’iniziativa in maggioranza, che in una nota Social esprime la sua soddisfazione: “A nome mio e di tutta l’Amministrazione, siamo felici di essere riusciti a rispettare le tempistiche prefissate e a far coincidere la partenza del servizio con l’avvio dell’anno scolastico.”

​Il successo del progetto, sottolinea Verini, è interamente merito dei volontari.

“Questo è stato possibile solo grazie ai volontari, ai quali non va solo il nostro ringraziamento, ma quello di tutta la comunità Termolese”. Il consigliere ha voluto anche lanciare un appello, ribadendo che “le porte del comune sono sempre aperte per chiunque volesse unirsi a questa grande famiglia”.

​L’iniziativa, definita “un progetto di volontariato così semplice”, mira a rafforzare i legami sociali.

L’auspicio di Verini è che possa “contribuire a migliorare il senso di appartenenza, solidarietà e rispetto nella nostra comunità”.