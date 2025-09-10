Nonni Vigili, si parte! Da lunedì prossimo 16 volontari impegnati su 5 scuole

TERMOLI. Al via lunedì 15 settembre il servizio dei Nonni Vigili: 16 volontari pronti davanti alle scuole.

Un incontro avvenuto stamani ha sancito l’avvio del nuovo anno del servizio dei Nonni Vigili a Termoli.

Sedici i volontari che hanno risposto all’appello del Comune e che da lunedì 15 settembre saranno in strada, pronti a presidiare gli attraversamenti pedonali davanti a cinque istituti scolastici della città.

Le scuole interessate dal progetto sono: via Stati Uniti, via Volturno, Difesa Grande, via Maratona e Principe di Piemonte. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza all’ingresso e all’uscita dei bambini, accompagnando le famiglie e supportando il lavoro delle forze dell’ordine.

Durante l’incontro preparatorio hanno preso la parola il sindaco Balice, il comandante della Polizia locale Pietro Cappella, alla presenza dell’assessore all’Istruzione Vaino, e alcuni referenti del progetto. Il comandante ha tenuto una breve lezione di formazione e ha fornito informazioni utili per affrontare le prime giornate di servizio. Per tutta la prossima settimana i volontari saranno affiancati e assistiti dagli agenti della municipale, così da completare sul campo la loro preparazione.

Alla riunione, oltre ai volontari singoli, ha preso parte come associazione l’associazione nazionale Carabinieri. Per il resto, i cittadini che hanno deciso di impegnarsi lo fanno a titolo personale, mossi dal desiderio di rendersi utili per la comunità.

“Sono sedici i volontari, ma speriamo che il numero cresca ancora – è stato sottolineato durante l’incontro dal consigliere Marco Verini, che ha proposto il ritorno di questo servizio – l’appello resta aperto a chiunque voglia mettersi a disposizione di un progetto che significa sicurezza, educazione civica e senso di comunità”.

Il servizio dei Nonni Vigili, che nel tempo aveva trovato grande apprezzamento da parte delle famiglie termolesi, rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Quest’anno, dunque, la città potrà contare su chi, con pettorina e paletta, dedicherà parte del loro tempo alla tutela dei più piccoli davanti alle scuole.