Norante: «Investire nell’istruzione significa investire nel futuro di Campomarino»

CAMPOMARINO. Messaggio di inizio anno scolastico dal sindaco di Campomarino, Enzo Norante: «Carissimi alunni, gentili docenti e stimati genitori, con l’avvio di un nuovo anno scolastico, desidero rivolgere a ciascuno di voi un sincero augurio di buon lavoro, di serenità e impegno.

Ai nostri ragazzi, che rappresentano il futuro della nostra comunità, auguro di affrontare questo percorso con entusiasmo e curiosità. La scuola è un luogo prezioso di crescita, non solo per l’apprendimento, ma anche per la formazione personale e civile. Vivetela con rispetto e desiderio di imparare.

Rivolgo inoltre insieme a tutta l’Amministrazione Comunale un sincero benvenuto al nuovo Dirigente Scolastico Guido Rampone al quale auguriamo un proficuo lavoro alla guida del nostro Istituto Comprensivo, nella certezza che la sinergia tra scuola e comunità sarà fonte di crescita e arricchimento per i nostri ragazzi e per l’intero territorio.

Ai docenti e a tutto il personale scolastico va il mio ringraziamento per la dedizione, la professionalità e la cura con cui ogni giorno accompagnano gli studenti nel loro cammino. Il vostro ruolo è fondamentale per costruire una società più consapevole, inclusiva e giusta.

Ai genitori, alleati indispensabili nel percorso educativo dei figli, rivolgo un augurio speciale di collaborazione serena e proficua con la scuola. Insieme, istituzioni, famiglie e docenti possono costruire un ambiente solido e stimolante per la crescita dei nostri giovani.

L’ amministrazione comunale, sarà sempre al fianco della scuola, consapevoli che investire nell’istruzione significa investire nel futuro di Campomarino.

A tutti voi, buon anno scolastico, il vostro sindaco».