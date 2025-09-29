«Nulla di più falso»: Bonamico e Di Giacomo smentiscono Iorio sui fondi Pnrr per le case di comunità

CAMPOBASSO. «In un suo comunicato stampa, l’assessore Iorio, nel tentativo di intestarsi i meriti dell’avvio della sperimentazione delle Case di Comunità di Venafro, Larino e Campobasso (sperimentazione pensata e decretata dalla Struttura Commissariale con DCA n. 86 del 30/04/2025), rivolge una grave accusa ai sottoscritti, affermando testualmente che il suo assessorato: “è stato costretto a intervenire persino contro la volontà della struttura commissariale alla sanità, che era già pronta a rinunciare ai fondi messi a disposizione per il Molise”». Così Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo.
«Nulla di più falso, naturalmente. E Iorio lo sa– prosegue Bonamico- Lo sa perché è dal mese di settembre 2023, data del nostro insediamento, che noi Commissari ci dedichiamo alla Missione 6 del PNRR e ci preoccupiamo dei colpevoli ritardi accumulati sia dal suo assessorato sia dall’Azienda Sanitaria, soggetto attuatore dei progetti in sanità finanziati con i fondi PNRR.
Abbiamo agito approvando decreti, organizzando riunioni in Regione, inviando solleciti e diffide, vedendoci persino costretti a paventare il ricorso all’Autorità Giudiziaria pur di far rispettare le scadenze imposte dai Ministeri per l’avvio e l’avanzamento dei progetti, ben consapevoli del grave danno che la loro inerzia avrebbe procurato al Molise.
A titolo esemplificativo, si riportano alcuni passaggi del verbale della Cabina di regia PNRR del 6 marzo 2025:
Case di Comunità:
“Gli interventi riguardano n. 13 Case di Comunità, il cui target di realizzazione è previsto nel CIS per marzo 2026. Alla data odierna sono stati verificati solo 5 interventi. L’Azienda rappresenta la carenza di personale tecnico necessario agli adempimenti previsti. La Struttura Commissariale e la Direzione Generale ribadiscono ancora una volta all’Asrem l’urgenza, non più procrastinabile, di procedere al reclutamento di personale idoneo, al fine di attuare tutte le procedure. L’Azienda Sanitaria chiede, pertanto, di posticipare il target CIS al 31 agosto 2026.”
Ospedali di Comunità:
“Gli interventi riguardano n. 2 ospedali di comunità, il cui target di realizzazione è previsto nel marzo 2026. L’Azienda rappresenta la carenza di personale tecnico idoneo. La Struttura Commissariale ribadisce ancora una volta all’Asrem l’urgenza di procedere al reclutamento di personale tecnico necessario, al fine di dare attuazione a tutte le procedure.”
Tutto è documentato da atti ufficiali, di cui si elencano le date, i protocolli e i relativi contenuti.
Una mole di lavoro imponente, tanto da permettere al Molise di primeggiare nel panorama nazionale per i traguardi raggiunti nell’organizzazione della propria sanità territoriale».
ELENCO DCA MISSIONE 6 SALUTE– PNRR
ANNO 2023
- DCA 15 DEL 15/05/203 – PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – M6C1I1.2.1 “CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E ASSISTENZA DOMICILIARE” – DECRETO INTERMINISTERMINISTERIALE 23 GENNAIO 2023 (GU N. 55 DEL 6 MARZO 2023).
- DCA 16 DEL 25/05/2023 – PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6-SALUTE COMPONENTE M6C1 – RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE. INVESTIMENTI 1.1- 1.2.2- 1.3. PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALLA LINEA DI INVESTIMENTO PNRR “M6C1 – RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE”. – MISSIONE 6- SALUTE COMPONENTE M6C2. – INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – M6C 2.1 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE – INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE – PROVVEDIMENTI.
- DCA N. 22 DEL 14/09/2023 – PNRR, M6C2 – 2.2.3 – “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO. SUB-MISURA: CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE” – NOMINA DEL REFERENTE UNICO REGIONALE, QUALE SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO.
- DCA 28 DEL 28/09/2023 – PNRR MISSIONE 6, COMPONENTE 2, L’INVESTIMENTO 1.3.2 “INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL MDS, ANALISI DI DATI E MODELLO PREDITTIVO PER GARANTIRE I LEA E DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA SANITARIA”. SUB INVESTIMENTO PNRR M6 C2 1.3.2.2.1 “ADOZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DI 4 NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI. SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ EROGATE DAI CONSULTORI FAMILIARI, DENOMINATO SICOF E SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELL’ASSISTENZA RIABILITATIVA, DENOMINATO SIAR. ADOZIONE.
- DCA 31 DEL 02/10/2023 – PNRR MISSIONE 6, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 1.2.3 “TELEMEDICINA PER UN MIGLIORE SUPPORTO AI PAZIENTI CRONICI”. APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA.
ANNO 2024
- DCA N. 56 DEL 27/03/2024 – PNRR, M6C2- 2.2.3 – “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO. SUB MISURA: CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE”- PROTOCOLLO D’INTESA CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE.
- DCA N. 67 DEL 16/04/2024 – DCA N. 31 DEL 02.10.2023 RECANTE “PNRR MISSIONE 6, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 1.2.3 “TELEMEDICINA PER UN MIGLIORE SUPPORTO AI PAZIENTI CRONICI”. APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA”. INTEGRAZIONI.
- DCA N. 99 DEL 14/06/2024 – PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE – COMPONENTE 1 – SUB INVESTIMENTO 1.2.3 “TELEMEDICINA PER UN MIGLIORE SUPPORTO AI PAZIENTI CRONICI”. ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE MOLISE PER LE PROCEDURE DI ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA REGIONALE. APPROVAZIONE.
- DCA N. 132 DEL 08/08/2024 – DCA N.56 DEL 27 MARZO 2024 RECANTE “PNRR M 6C 22.2.3 “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI DEL SISTEMA SANITARIO. SUB – MISURA “CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE” – PROTOCOLLO D’INTESA CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDIDEL MOLISE”. RETTIFICA.
ANNO 2025
- DCA N.24 DEL 11/02/2025 – MISSIONE 6 – SALUTE PNRR- CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO INDIVIDUAZIONE REFERENTE UNICO DELLA REGIONE MOLISE – PROVVEDIMENTI.
- DCA N.76 DEL 24/03/2025 – ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE UNITÀ DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (UCA) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE AI SENSI DEL DM 77/2022 E DEL PNRR – MISSIONE 6 SALUTE.
- DCA N.78 DEL 24/03/2025 – PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE – COMPONENTE 1 – SUB INVESTIMENTO 1.2.3 “TELEMEDICINA PER UN MIGLIORE SUPPORTO AI PAZIENTI CRONICI”. ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA E REGIONE MOLISE PER LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLA RELATIVA LOGISTICA. APPROVAZIONE.
- DCA N. 86 DEL 30/04/2025 – PROGETTO SPERIMENTAZIONE CASE DI COMUNITÀ NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE AI SENSI DEL DM 77/2022 E DEL PNRR – MISSIONE 6 SALUTE. PROVVEDIMENTI.
- DCA N.152 DEL 26/09/2025 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE 6 SALUTE. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 1.3.2.2.1 “ADOZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DI 4 NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI. SISTEMA INFORMATIVO DELL’ASSISTENZA PRIMARIA (SIAP)”. ADOZIONE.
- DCA N.153 DEL 26/09/2025 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE 6 SALUTE. COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 1.3.2.2.1 “ADOZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DI 4 NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI. SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ EROGATE DAGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ (SIOC)”. ADOZIONE.
