Nuove opere pubbliche e servizi per oltre 7 milioni di euro, fondi anche per il Castello Svevo

TERMOLI. La Giunta comunale di Termoli, riunitasi il 24 settembre 2025 sotto la presidenza del sindaco Nicola Antonio Balice, ha approvato all’unanimità la variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, recependo la terza e la quarta modifica al programma triennale delle opere pubbliche e la seconda variazione al programma triennale di acquisto beni e servizi.

Le nuove opere pubbliche

Il pacchetto approvato introduce sei nuovi interventi che arricchiscono il piano delle opere pubbliche. Tra i più significativi:

Struttura sociale “Laudato Si’” per servizi alla comunità e il “Dopo di Noi” (legge 112/2016), per un valore complessivo di 2,84 milioni di euro , finanziati da fondi FESR e FSE+ 2021/2027.

per servizi alla comunità e il “Dopo di Noi” (legge 112/2016), per un valore complessivo di , finanziati da fondi FESR e FSE+ 2021/2027. Efficientamento delle reti energetiche di pubblica illuminazione , per 760 mila euro , sempre con fondi regionali europei.

, per , sempre con fondi regionali europei. Restauro e riqualificazione del Castello Svevo , intervento dal valore di 1,5 milioni di euro .

, intervento dal valore di . Caffè letterario e spazi inclusivi per giovani e diversamente abili , con attività culturali e ricreative, per 890 mila euro .

, con attività culturali e ricreative, per . Biblioteche arboree , una rete di aree verdi urbane per migliorare microclima e servizi ecosistemici, per 740 mila euro .

, una rete di aree verdi urbane per migliorare microclima e servizi ecosistemici, per . Infrastrutture per inclusione sociale ed economica di famiglie a basso reddito e persone svantaggiate, dal valore di 300 mila euro.

Parallelamente, è stato cancellato il progetto del nuovo Palasport a Santa Maria degli Angeli, del valore di 7,6 milioni di euro, in quanto il Comune, pur ammesso in graduatoria, non ha ottenuto il finanziamento necessario.

Programma beni e servizi

La seconda variazione al piano triennale prevede invece nuovi servizi in ambito sociale e gestionale. Tra questi:

Assistenza socio-educativa alle famiglie (666 mila euro).

(666 mila euro). Percorsi di inclusione per soggetti disabili (958 mila euro).

(958 mila euro). Housing First per soggetti svantaggiati (960 mila euro).

(960 mila euro). Servizi assicurativi (810 mila euro).

(810 mila euro). Gestione della sosta a pagamento (1,92 milioni di euro).

(1,92 milioni di euro). Affidamento in concessione delle attività di riscossione tributi e gestione entrate comunali, per un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro.

L’approvazione e l’immediata esecutività

La delibera è stata approvata con parere favorevole dei dirigenti competenti e dichiarata immediatamente eseguibile, permettendo così di avviare senza ritardi la programmazione delle opere e dei servizi.

Con questo passaggio, il DUP 2025-2027 del Comune di Termoli viene aggiornato in tutte le sue sezioni strategiche: patrimonio, opere pubbliche e gestione dei servizi.