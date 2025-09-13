OnDance: sul palcoscenico di Milano anche ballerini termolesi

TERMOLI. La danza come linguaggio universale, capace di abbattere confini e di mettere in contatto culture ed esperienze diverse. Con questo spirito, un gruppo di giovani talenti di Termoli ha vissuto un’esperienza indimenticabile a OnDance, l’evento milanese ideato e diretto da Roberto Bolle che ogni anno trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto.
L’ottava edizione ha superato ogni aspettativa, coinvolgendo appassionati e interpreti di tutte le età e attirando oltre 30.000 visitatori e 12.000 ballerini dall’Italia e dall’estero. Il filo conduttore di quest’anno, “Danza e sport”, ha inserito OnDance nel calendario dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina, rafforzando il legame tra performance artistica e pratica atletica.
La cornice dell’Arco della Pace ha ospitato eventi spettacolari e molto partecipati: 32 open class aperte al pubblico, quattro talk con ospiti d’eccellenza e tre serate danzanti che hanno animato la città.
Tra i momenti più suggestivi si sono distinti il Ballo in Bianco — la più grande lezione alla sbarra del mondo con 2.200 partecipanti — e il debutto del Ballo in Rosso, un bolero collettivo che ha riunito 1.500 allievi provenienti da tutta Italia.
Proprio in occasione di questi due eventi, i giovani talenti della scuola TermoliDanza — Azzurra Lemme, Giada Mangiarape, Rita Sutera, Francesco Dentico e Jessica Staniscia — si sono uniti a migliaia di ballerini, accompagnati dalla maestra Simona Fanaro e dalla direttrice artistica, Antonella De Blasiis.
Partecipare a un appuntamento di questa portata non è stato solo un traguardo, ma un momento formativo di grande valore. Confrontarsi con realtà diverse, vivere l’energia di un evento internazionale e incrociare lo sguardo di un’icona mondiale come Roberto Bolle sono state esperienze che hanno segnato il percorso artistico di ogni giovane danzatore.
La magia di queste giornate sarà raccontata anche in televisione: Raiuno trasmetterà le riprese di OnDance 2025 domenica 14 settembre alle ore 9:50.