OnDance: sul palcoscenico di Milano anche ballerini termolesi

​TERMOLI. La danza come linguaggio universale, capace di abbattere confini e di mettere in contatto culture ed esperienze diverse. Con questo spirito, un gruppo di giovani talenti di Termoli ha vissuto un’esperienza indimenticabile a OnDance, l’evento milanese ideato e diretto da Roberto Bolle che ogni anno trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto.

​L’ottava edizione ha superato ogni aspettativa, coinvolgendo appassionati e interpreti di tutte le età e attirando oltre 30.000 visitatori e 12.000 ballerini dall’Italia e dall’estero. Il filo conduttore di quest’anno, “Danza e sport”, ha inserito OnDance nel calendario dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina, rafforzando il legame tra performance artistica e pratica atletica.

​La cornice dell’Arco della Pace ha ospitato eventi spettacolari e molto partecipati: 32 open class aperte al pubblico, quattro talk con ospiti d’eccellenza e tre serate danzanti che hanno animato la città.

Tra i momenti più suggestivi si sono distinti il Ballo in Bianco — la più grande lezione alla sbarra del mondo con 2.200 partecipanti — e il debutto del Ballo in Rosso, un bolero collettivo che ha riunito 1.500 allievi provenienti da tutta Italia.

​Proprio in occasione di questi due eventi, i giovani talenti della scuola TermoliDanza — Azzurra Lemme, Giada Mangiarape, Rita Sutera, Francesco Dentico e Jessica Staniscia — si sono uniti a migliaia di ballerini, accompagnati dalla maestra Simona Fanaro e dalla direttrice artistica, Antonella De Blasiis.

​Partecipare a un appuntamento di questa portata non è stato solo un traguardo, ma un momento formativo di grande valore. Confrontarsi con realtà diverse, vivere l’energia di un evento internazionale e incrociare lo sguardo di un’icona mondiale come Roberto Bolle sono state esperienze che hanno segnato il percorso artistico di ogni giovane danzatore.

​La magia di queste giornate sarà raccontata anche in televisione: Raiuno trasmetterà le riprese di OnDance 2025 domenica 14 settembre alle ore 9:50.